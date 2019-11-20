Tenis Turnuvası sona erdi Turnuvada şampiyon olan ve katılım gösteren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi

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Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 1215 yaş arası kız ve erkekler tenis turnuvasında şampiyon olan ve katılım gösteren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Seyhan Belediyespor Kulüp Başkanı Selçuk Özkök, “Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay’ın direktifleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Spor ve sporcunun her zaman yanındayız. Desteğimiz branş ayrımı yapmaksızın sürüyor. Tenis turnuvasında şampiyon olan ve katılım gösteren sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Seyhan Belediyesi’ne ait Tenis Kortunda düzenlenen ödül töreninde, Seyhan Belediyesi Spor Müdürü Nesrin Olgun Arslan, Seyhan Belediyespor Kulübü Genel Kaptanı Gökhan Üney, Seyhan Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Semih Sayınta, Gençlik ve Spor il Müdürlüğünü temsilen Metin Yavuz hazır bulundu. Sporcu velileri de, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

ADANA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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