İntihara kalkışan cinayet şüphelisi tutuklandı



Rüşan Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da,1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan, yakalanacağını anlayınca da elindeki pompalı av tüfeğiyle intihar teşebbüsünde bulunan ve özel harekat polisi operasyonuyla etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan Erdal Eren Çamlıbel (32) tutuklandı.

Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi 2477 Sokak´ta önceki gece yaşanan olayda, daha önceden husumetli olan grubun tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 2 tarafın da pompalı tüfekler ile ateş açtığı kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda poli ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan Emre Özbayhan kurtarılamadı. Kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çevrede araştırma yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Erdal Eren Çamlıbel'i olay yerine yakın bir yerde saklanırken buldu. Polis, 'Teslim ol' çağrısı yaparken şüpheli, kaçmaya başladı. Ara sokaklara giren Erdal Eren Çamlıbel, tek katlı bir evin çatısına çıktı. Bölgeye takviye ekipler de sevk edilirken Çamlıbel, olayda kullandığı pompalı tüfeği önce polislere doğrulttu ardından da başına dayayıp, intihar edeceğini söyledi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Müzakereci polis memurunun çatıya çıkarak ikna etmeye çalıştığı Erdal Eren Çamlıbel ikna edilemeyince Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden destek istendi. Özel Harekat Timi, evi çembere aldı. Müzakereci memurun yanına çıkan özel harekat polisi, Çamlıbel'in kanser hastası babasını arayarak, oğluyla görüştürdü. Erdal Eren Çamlıbel, babasıyla telefonla görüştüğü sırada özel harekat polisi tarafında etkisiz hale getirildi. Kelepçelenen zanlı, pompalı tüfekle birlikte emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu´nda sağlık kontrolünden geçirilen Erdal Eren Çamlıbel, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise emniyetteki sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-03-26 10:01:47



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