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(Görüntülü) Evinin bahçesine otomobil düşen ev sahibi: Korkudan köpeğimin rengi değişti

DHA

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazanın ardından ev sahibi, "Otomobil köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan köpeğimin rengi değişti. Hayvan siyahtı, korkudan simsiyah oldu" dedi.

(Görüntülü) Evinin bahçesine otomobil düşen ev sahibi: Korkudan köpeğimin rengi değişti

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazanın ardından ev sahibi, "Otomobil köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan köpeğimin rengi değişti. Hayvan siyahtı, korkudan simsiyah oldu" dedi.
Kaza, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin Z. (45) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Yan yatan otomobilde sürücü Çetin Z. ile beraberinde bulunan Halide Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla Seyhan Devleti Hastanesi'ne götürüldü.
KÖPEĞİN KORKUDAN RENGİ DEĞİŞTİ
Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazanın ardından konuşan ev sahibi Ahmet Dönmez (33), "Bu yolda sürekli kaza oluyor. Bundan üç ay önce benzer bir kaza oldu. Olaydan kısa süre önce otomobilin düştüğü yerde oturuyordum, köpeğim de bahçede geziyordu. Ne olduğunu anlamadım, havadan uçak gibi bir şey düştü. Araç az kalsın köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan hayvanın rengi gitti. Köpek siyahtı, simsiyah oldu" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana
2020-04-01 15:09:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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