7 kişi taşınması gereken minibüsten 35 kişi çıktı, 44 bin TL ceza yazıldı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla 7 kişinin taşınması gereken 14 yolcu kapasteli minibüsten sürücüyle birlikte 35 tarım işçisi çıktı. Toplam 44 bin 452 TL ceza kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri, dün TarsusAdanaGaziantep (TAG) yolunda oluşturulan kontrol noktasında, araçlarda koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Durdurulan 14 kişilik minibüsten, koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla 7 kişi taşıması gerekirken sürücüyle birlikte 35 kişi çıktı.<br>Polis, sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı minibüsteki tarım işçilerini araçtan sayarak çıkardı.<br>Bir kısmı Suriyeli olan tarım işçileri, yasaklardan haberlerinin olmadığını söyledi.<br>Minibüs sürücüsü Ahmet Sefa (30) ise iş verenin talimatıyla fazla kişi taşıdığını söyledi.<br>Polis, sürücüsüye 'ticari taşıma yolcu belgesi ve ehliyeti olmadığı' için, araç sahibine de minibüsü amacı dışında kullanıldırdığı için ceza yazdı. Toplam 44 bin 452 TL ceza verildi. Minibüs 60 gün süreyle trafikten men edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-05-14 09:54:59<br>

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