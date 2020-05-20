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Bahçe ilaçlanırken zehirlenen kadın öldü Adana'da bahçe ilaçlaması sırasında rahatsızlanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İHA

Adana'da bahçe ilaçlaması yapıldığı sırada rahatsızlanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bahçe ilaçlanırken zehirlenen kadın öldü Adana'da bahçe ilaçlaması sırasında rahatsızlanan genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Adana'da bahçe ilaçlaması yapıldığı sırada rahatsızlanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Karataş ilçesine bağlı TuzlaDamlapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'de iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen Rime El Abid (25) tarım işçisi olarak çalışıp geçimini sağlamaya ve ailesine bakmaya başladı. Bugün de Damlapınar Mahallesi'nde ilaçlama yapılan bir bahçeye çalışmaya giden genç kadın, iddiaya göre ilacın etkisiyle rahatsızlanarak Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ancak Rime El Abid yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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