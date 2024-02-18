Adana'da dolu yağışı
ADANA'nın sahil ilçesi Karataş'ta dolu yağışı etkili oldu, bölge beyaza büründü. Karataş'ta sabah saatlerinde dolu yağdı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı ile sahil ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Sahildekiler, yağışa rağmen balık tutmaya devam etti. Bazı sitelerin boş havuzları da yağışla doldu. Kar yağışını andıran görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
ADANA'nın sahil ilçesi Karataş'ta dolu yağışı etkili oldu, bölge beyaza büründü. Karataş'ta sabah saatlerinde dolu yağdı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı ile sahil ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Sahildekiler, yağışa rağmen balık tutmaya devam etti. Bazı sitelerin boş havuzları da yağışla doldu. Kar yağışını andıran görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.
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