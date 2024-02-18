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        Adana'da dolu yağışı

        ADANA'nın sahil ilçesi Karataş'ta dolu yağışı etkili oldu, bölge beyaza büründü. Karataş'ta sabah saatlerinde dolu yağdı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı ile sahil ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Sahildekiler, yağışa rağmen balık tutmaya devam etti. Bazı sitelerin boş havuzları da yağışla doldu. Kar yağışını andıran görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:05
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        Adana'da dolu yağışı
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        ADANA'nın sahil ilçesi Karataş'ta dolu yağışı etkili oldu, bölge beyaza büründü. Karataş'ta sabah saatlerinde dolu yağdı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı ile sahil ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Sahildekiler, yağışa rağmen balık tutmaya devam etti. Bazı sitelerin boş havuzları da yağışla doldu. Kar yağışını andıran görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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