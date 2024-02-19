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        Motosiklet hırsızlığı zanlısı plakasız aracına akaryakıt alınca yakalandı

        Adana'da, çaldığı motosikleti koyduğu plakasız hafif ticari aracına akaryakıt alınca kimliği ve adresi belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:04
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        Motosiklet hırsızlığı zanlısı plakasız aracına akaryakıt alınca yakalandı
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        Adana'da, çaldığı motosikleti koyduğu plakasız hafif ticari aracına akaryakıt alınca kimliği ve adresi belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde 11 Şubat'ta Ahmet C'ye ait motosikletin apartman bahçesinden çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düz kontak yapamadığı motosikleti plakasız hafif ticari aracının arkasına yükleyerek götüren zanlının bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığını belirledi.

        Akaryakıt istasyonuna sisteme kayıt için plakasını veren ve ödemeyi kredi kartıyla yapan zanlının M.K. olduğu tespit edildi.

        Adresi de belirlenen M.K, merkez Seyhan ilçesindeki evine düzenlenen baskınla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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