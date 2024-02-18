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        Batan geminin aşçısı Zeynep, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

        MARMARA Denizi'nde su alarak batan 'BATUHAN A' gemisinin enkazından çıkarılan mürettebattan Zeynep Kılınç'ın (33) cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi. Marmara Denizi açıklarında 15 Şubat'ta seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'BATUHAN A' isimli gemideki 6 mürettebatını kurtarma çalışması başlatıldı. Batan gemiye yapılan dalışta dün, mürettebattan birinin 56 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, geminin aşçısı Zeynep Kılınç'a ait olduğu belirlendi. Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Kılınç'ın cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. . Yakınları tarafından havalimanından alınan Kılınç'ın cenazesi, tören için Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Evlenip boşandığı ve çocuğu olmadığı öğrenilen Kılınç'ın, 3 yıldır gemilerde çalıştığı, aşçılığın yanı sıra birçok işe de yardım ettiği belirtildi. Kılınç'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:20
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        Batan geminin aşçısı Zeynep, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
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        MARMARA Denizi’nde su alarak batan ‘BATUHAN A’ gemisinin enkazından çıkarılan mürettebattan Zeynep Kılınç’ın (33) cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verildi. Marmara Denizi açıklarında 15 Şubat'ta seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan ‘BATUHAN A’ isimli gemideki 6 mürettebatını kurtarma çalışması başlatıldı. Batan gemiye yapılan dalışta dün, mürettebattan birinin 56 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenin, geminin aşçısı Zeynep Kılınç’a ait olduğu belirlendi. Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Kılınç’ın cenazesi, memleketi Adana’ya getirildi. . Yakınları tarafından havalimanından alınan Kılınç’ın cenazesi, tören için Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü. Evlenip boşandığı ve çocuğu olmadığı öğrenilen Kılınç’ın, 3 yıldır gemilerde çalıştığı, aşçılığın yanı sıra birçok işe de yardım ettiği belirtildi. Kılınç’ın cenazesi, helallik alındıktan sonra kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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