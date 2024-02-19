Düz kontak yapamadığı motosikleti, hafif ticari aracın arka koltuğuna yükleyip çaldı ADANA'da, apartmanın bahçesinde keşif yapıp, çalmaya çalıştığı motosikleti düz kontak yapamayan Mahmut K. (26), hafif ticari aracının arka koltuğuna yükleyip kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen Mahmut K., yakalandı. Olay, 11 Şubat'ta saat 02.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasını söktüğü hafif ticari aracıyla seyir halindeki Mahmut K., bir apartmanın bahçesindeki Ahmet C.'nin motosikletini gördü. Yüzünü şapka ve atkıyla gizleyen şüpheli, bölgede keşif yaptıktan sonra hafif ticari aracını apartmanın kapısının önüne park etti. Mahmut K., düz kontak yapamayınca gidon kilidini kırdığı motosikleti, hafif ticari aracının arka koltuğuna yükleyip, bölgeden ayrıldı. Hırsızlık anları olay yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde motosikletinin çalındığını fark eden Ahmet C., polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki kameraları inceleyip, şüphelinin olaydan sonra bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptığını saptadı. Seyhan ilçesinde saklandığı belirlenen şüpheli, polisin düzenlediği baskınla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise çaldığı motosiklet bulunamadı. Emniyete götürülen Mahmut K., olayı kendisinin gerçekleştirmediğini, motosikleti arkadaşlarının çaldığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:02 facebook

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