Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 17:44 Güncelleme: 19.01.2026 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın yargılanması sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, merkez Yüreğir ilçesinde 27 Aralık 2024'te Fırat Şimşek'in (22) öldürülmesinin ardından tutuklanan sanıklar Emrah K. (28) ve Adnan A. (25) ile taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Adnan A. olayda Fırat Şimşek'i hedef almadan ateş ettiğini öne sürerek "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Tabancayla yere doğru ateş ettim. Aramızda kovalamaca yaşandı. Sonrasında Emrah, maktulün peşine doğru gitti. Bir süre sonra tabanca sesini duydum. Maktule yönelik öldürme kastım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

        Sanık Emrah K. da olayda öldürme kastının bulunmadığını ve maktul ile Adnan A'nın karşılıklı hakaret ettiklerini ileri sürdü.

        Kahvehanede Adnan A. ile Şimşek'in tartıştığını iddia eden Emrah K. "Daha sonra Adnan tabancayla Şimşek'in olduğu tarafa ateş etti. Fırat Şimşek kaçtı. Maktulü araçla takip ettim. Karanlığa doğru ateş ettim. Onun vurulduğunu bilmiyordum. Fırat Şimşek'i öldürme amacıyla ateş etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadesini kullandı.

        Fırat Şimşek'in kardeşi müşteki Aziz Şimşek ise mahallede yaşanan bir olay sebebiyle Adnan A. ve Emrah K'nın kardeşine husumet beslediğini öne sürerek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması, tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkında mütalaa hazırlamak için dosyanın kendisine tevdi edilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, cumhuriyet savcısına esas hakkında mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Bağımsız Genç Fikirler" projesi tanıtıldı
        Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Bağımsız Genç Fikirler" projesi tanıtıldı
        Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı:
        Adana Valisi Mustafa Yavuz görevine başladı:
        Adana Valisi göreve başladı, ilk mesajı suç işleyenlere oldu Vali Mustafa Y...
        Adana Valisi göreve başladı, ilk mesajı suç işleyenlere oldu Vali Mustafa Y...
        Adana'da kuryeler, kontak kapatıp eylem yaptı
        Adana'da kuryeler, kontak kapatıp eylem yaptı
        Refüje çarpan otomobil, dere yatağına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
        Refüje çarpan otomobil, dere yatağına düştü: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil, dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 ağır yaralı
        Otomobil, dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 ağır yaralı