        Adana'da Yeşilayın öncülüğündeki "Bağımsız Genç Fikirler" projesi tanıtıldı

        Adana'da, öğrencilerin bağımlılıkla mücadele alanında önerilerde bulunması için Yeşilay öncülüğünde hayata geçirilen "Bağımsız Genç Fikirler" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:41 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:41
        Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) tarafından desteklenen, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu koordinasyonunda hazırlanan projenin tanıtım toplantısı, Yeşilay Adana Şubesinin konferans salonunda düzenlendi.

        Toplantıda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

        Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım da anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, kamu kurumlarının temsilcileri ve öğrenciler de yer aldı.

        "Bağımsız Genç Fikirler" projesi kapsamında kentte 3 gün sürecek programa çeşitli illerden katılacak öğrenciler, bağımlılık türleri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirilecek.

        Öğrenciler, proje boyunca bağımlılıkla mücadeleye yönelik proje geliştirme imkanı bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

