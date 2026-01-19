Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 2 zanlının mağazadan cep telefonu ve aksesuar çalması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 zanlının camını kırdıkları mağazadan cep telefonu, aksesuar ve tablet çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 2 zanlının mağazadan cep telefonu ve aksesuar çalması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 zanlının camını kırdıkları mağazadan cep telefonu, aksesuar ve tablet çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde Halil Dudukanlı'ya ait mağazanın camını parke taşıyla kıran zanlılar, raflardaki cep telefonu, aksesuar ve tabletleri çaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        İş yerinin güvenlik kameralarının kaydını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Dudukanlı, gazetecilere, hırsızlardan birinin yüzünü kaskla diğerinin de kıyafetinin kapüşonuyla gizlediğini söyledi.

        Zanlıların yakalanacağına inandığını dile getiren Dudukanlı, "Polisimiz onları bulur gerekeni yapar. Çalınanların önemi yok. Yeter ki onlar cezalarını alsınlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Görme engelli öğrencilerin Braille alfabesiyle yazdığı öykü ve şiirler kita...
        Görme engelli öğrencilerin Braille alfabesiyle yazdığı öykü ve şiirler kita...
        SKDM masaya yatırıldı: Türk özel sektörü AB komisyonu ile İstanbul'da buluş...
        SKDM masaya yatırıldı: Türk özel sektörü AB komisyonu ile İstanbul'da buluş...
        52 yılın en kurak zamanını geçiren çiftçi yağışlarla sevindi: İkinci üründe...
        52 yılın en kurak zamanını geçiren çiftçi yağışlarla sevindi: İkinci üründe...
        Marketçi, husumetli akrabaları tarafından darbedildi
        Marketçi, husumetli akrabaları tarafından darbedildi
        Markette kavga: Ortalık savaş alanına döndü
        Markette kavga: Ortalık savaş alanına döndü
        Adana'da bisiklet çalması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutukland...
        Adana'da bisiklet çalması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutukland...