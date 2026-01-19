Adana'da bisiklet çalması güvenlik kamerasınca görüntülenen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 4 bisiklet çalması güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlı tutuklandı.



İlçe merkezinde 1 ayda hastane ve market önleri ile ev ve apartman bahçelerine bırakılan 4 bisiklet çalındı.



İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerinde yaptıkları inceleme sonucu hırsızlık zanlısının yabancı uyruklu A.M. (17) olduğunu belirledi.



Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



A.M'nin bisiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

