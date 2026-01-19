Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Görme engelli öğrencilerin Braille alfabesiyle yazdığı öykü ve şiirler kitaplaştırıldı

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde görme engelli öğrencilerin, merhum yazar Cemil Meriç'in anısı yaşatmak için Braille alfabesiyle hazırladığı öykü ve şiirler iki ayrı kitapta buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:16 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:16
        Görme engelli öğrencilerin Braille alfabesiyle yazdığı öykü ve şiirler kitaplaştırıldı
        Geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden ve 13 Haziran 1987'de yaşamını yitiren yazar, çevirmen ve mütefekkir Meriç'in hatırasının canlı tutulması amacıyla Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu'nda kitap projesi başlatıldı.

        Okul müdürü Cemal Dağhan öncülüğünde yürütülen proje kapsamında şiir ve öykü yazma atölyeleri oluşturuldu.

        Atölyelerde çocuk edebiyatı yazarı Yunus Meşe'nin rehberliğinde yürütülen öykü yazma eğitimine 16 öğrenci, çocuk edebiyatı yazarı ve şair Mustafa Ökkeş Evren'in verdiği şiir yazma eğitimine ise 21 öğrenci katıldı.

        Görme engelli öğrenciler, yaklaşık 8 hafta süren atölye çalışmasının ardından öykü ve şiirlerini Braille alfabesiyle kabartma yazı tabletine aktardı.

        Çocukların kaleminden çıkan şiirler "Güneş İçimde Doğar", öyküler ise "Öykü Atlası" adlı kitapta bir araya getirildi.

        Kentte 10-18 Ocak'ta düzenlenen Çukurova 18. Kitap Fuarı'nda okuyucularla buluşturulan kitapların satışından elde edilen gelir, okul aile birliğine bağışlanacak.

        - "En büyük amacımız öğrencilerimizi yazmaya yönlendirmek"

        Dağhan, AA muhabirine, Cemil Meriç’in görme yetisini kaybetmesine rağmen yazarlığa olan güçlü bağlılığının öğrencilere örnek olmasını istediklerini söyledi.

        Proje sayesinde öğrencilerin ifade becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Dağhan, "En büyük amacımız öğrencilerimizi yazmaya yönlendirmek ve onları motive etmek, aynı zamanda da içinde bulundukları dünyayı ve hissettiklerini ortaya çıkarmak." dedi.

        Dağhan, öğrencilerin hayalleri ve düşüncelerinin Braille alfabesiyle açığa çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Kitabı oluşturduğumuzda her bir öğrencinin ismini sayfalarda görmekten mutluluk duydum. Ailelerin de çocuklarının bunu yapabiliyor olduğunu görmesi sonucunda okula daha da bağlandıklarını gördük. Görme engelli çocuklarımızla böyle bir çalışmayı gerçekleştirmenin huzuru içerisindeyim, çok mutluyum. Engel sevgisizliktir. Sevgi varsa bütün engelleri aşabiliriz. Biz öğretmenler çocukları geleceğe hazırlamakla görevliyiz. Onların başarılarını görünce de mutlu oluyoruz."

        Teknoloji tasarım öğretmeni Mahmut Nedim Eser de kitapların yazım sürecinde öğrencilere destek olduğunu belirterek, "Bu projeyle öğrenciler, kendilerini ifade etme becerilerini üst düzeye çıkardılar. Aynı zamanda iletişim kurarken kullandıkları kelimeler arttı." ifadelerini kullandı.

        - "Bir çocuğun Gazze'de yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştım"

        5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Hiranur Taş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için "Gazzeli Çocuğun Hayali" adlı şiir yazdığını söyledi.

        Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Taş, "Şiir yazarken bir çocuğun Gazze'de yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştım. Kitaplaştırıldığı için de çok gururlandım, mutlu oldum. Görmüyorum ama ona rağmen imkansız gibi görünen şeyleri başarabilirim." diye konuştu.

        Kitapta şiiri bulunan 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ceren Toprak da "Engelliler de çoğu şeyi başarabilir, buna hiçbir engel yok. Şiirimi yazarken mutlu oldum. Kendimle gurur duyuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

