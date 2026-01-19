Adana'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.



Ceyhan-Yumurtalık kara yolunun Kurtkulağı Kavşağı mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje ardından uyarı levhalarına çarptı.



Savrulan araç, bariyerleri aşarak dere yatağına devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Araçta bulunan B.D, A.T, Abdulvahap Bilir ve H.Y. itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulvahap Bilir (30), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Diğer 3 yaralının hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.



