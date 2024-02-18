Otomobil, uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Göller Yaylası yolu Elmadere mevkisinde meydana geldi. Resul Y. (25) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Resul Y. ve yanındaki Tuba Y. (21), Emre T. (21) ile Kardelen T. (21), itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Göller Yaylası yolu Elmadere mevkisinde meydana geldi. Resul Y. (25) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Resul Y. ve yanındaki Tuba Y. (21), Emre T. (21) ile Kardelen T. (21), itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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