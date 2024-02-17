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        Cevdet Yılmaz: İlk defa ekonomimiz trilyon dolar seviyesini geçmiş oluyor (2)

        'HERŞEYİN TEMELİ SİYASİ GÜVEN VE İSTİKRARDIR' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Yılmaz, Türkiye'deki gelişmelere değindiği açıklamasında, "Türkiye, dünyadaki büyümeden çok daha fazla büyüdü. Çok önemli atılımlar gerçekleştirdi. Cumhuriyet'imizin 100 yılı geride kaldı. Yeni bir yüzyıla girdik. Türkiye Yüzyılı'nda da gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Yaptığımız yatırımlardan daha fazlasını inşallah gerçekleştireceğiz. Enflasyonu, fırsatçılığı, dezenformasyonu ve belirsizlikleri azaltmaya devam edeceğiz. Bizim siyasetimiz, insana hizmet etme siyasetidir. Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor, biz bu millete efendilik yapmak için değil, hizmetkar olmak için geldik. İnşallah bu anlayışla devam edeceğiz. Büyük bir ülkemiz, tarihimiz ve mirasımız var. 81 ilimize, her mezhepten insanımıza aynı eşit bir şekilde yaklaşıyoruz. 81 ilimize de eşit bir şekilde hizmet ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. 31 Mart'ta yerel seçimlere giriyoruz. Mayıs ayında verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ediyorum. Çok tarihi bir seçim yaşadık. İçeriden, dışarıdan bütün çevreler birleştiler. İdeolojik olarak bir araya gelmeyecek pek çok yapı bir araya geldi. Ancak aziz milletimiz çok saygıdeğer asil bir tavır ortaya koydu ve Cumhurbaşkanımız çok net bir tavırla güven tazeledi. Türkiye'nin siyasi istikrarı pekiştirilmiş oldu. Her şeyin temeli siyasi güven ve istikrardır. Bir ülkede istikrar yoksa diğer konulardan bahsedemezsiniz. Sıkıntılar yok mu, elbette var ama bunların da üstesinden birer birer geliyoruz. Bir taraftan büyümeye devam ederken bir taraftan da enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. 'HAZİRAN AYINDAN SONRA YANSIYACAK' Enflasyonla mücadelenin haziran ayından sonra yansıyacağını ifade eden Yılmaz, "Bu yılın ortalarından itibaren politikalarımızın sonuçlarını net bir şekilde göreceksiniz. Ekonomi, sosyal politika ve her boyutuyla güçlü politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Merkezi yönetim tabii yetmiyor bir de yerel seçim var. Nasıl ki genel seçimleri demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirdiysek yerel seçimleri de aynı olgunlukla gerçekleştireceğiz. Adana'da da tarihi bir seçim olacak inşallah. Adana'ya geldiğim andan itibaren bunu hissediyorum. Adana değişim istiyor. Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik anlayışını yansıtan bir başkanımız var. 1 Nisan itibarıyla Adana'da yeni bir sayfa açılacak. Adana'nın yıllardır beklemiş sorunlarını birer birer çözme gayreti içerisinde olacağız. Biz eser ve hizmet siyaseti yapan bir partiyiz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarız. İnşallah Adana öncü bir şehir olacak artık" diye konuştu. Konuşmanın ardından Dünya Türkmenler Birliği, Cevdet Yılmaz'a hediye takdim etti, dualar okundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 16:37 Güncelleme: 17.02.2024 - 16:37
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        Cevdet Yılmaz: İlk defa ekonomimiz trilyon dolar seviyesini geçmiş oluyor (2)
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        'HERŞEYİN TEMELİ SİYASİ GÜVEN VE İSTİKRARDIR' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana'da Yüreğir Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Yılmaz, Türkiye'deki gelişmelere değindiği açıklamasında, "Türkiye, dünyadaki büyümeden çok daha fazla büyüdü. Çok önemli atılımlar gerçekleştirdi. Cumhuriyet'imizin 100 yılı geride kaldı. Yeni bir yüzyıla girdik. Türkiye Yüzyılı'nda da gece-gündüz çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Yaptığımız yatırımlardan daha fazlasını inşallah gerçekleştireceğiz. Enflasyonu, fırsatçılığı, dezenformasyonu ve belirsizlikleri azaltmaya devam edeceğiz. Bizim siyasetimiz, insana hizmet etme siyasetidir. Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor, biz bu millete efendilik yapmak için değil, hizmetkar olmak için geldik. İnşallah bu anlayışla devam edeceğiz. Büyük bir ülkemiz, tarihimiz ve mirasımız var. 81 ilimize, her mezhepten insanımıza aynı eşit bir şekilde yaklaşıyoruz. 81 ilimize de eşit bir şekilde hizmet ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. 31 Mart'ta yerel seçimlere giriyoruz. Mayıs ayında verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ediyorum. Çok tarihi bir seçim yaşadık. İçeriden, dışarıdan bütün çevreler birleştiler. İdeolojik olarak bir araya gelmeyecek pek çok yapı bir araya geldi. Ancak aziz milletimiz çok saygıdeğer asil bir tavır ortaya koydu ve Cumhurbaşkanımız çok net bir tavırla güven tazeledi. Türkiye'nin siyasi istikrarı pekiştirilmiş oldu. Her şeyin temeli siyasi güven ve istikrardır. Bir ülkede istikrar yoksa diğer konulardan bahsedemezsiniz. Sıkıntılar yok mu, elbette var ama bunların da üstesinden birer birer geliyoruz. Bir taraftan büyümeye devam ederken bir taraftan da enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. 'HAZİRAN AYINDAN SONRA YANSIYACAK' Enflasyonla mücadelenin haziran ayından sonra yansıyacağını ifade eden Yılmaz, "Bu yılın ortalarından itibaren politikalarımızın sonuçlarını net bir şekilde göreceksiniz. Ekonomi, sosyal politika ve her boyutuyla güçlü politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Merkezi yönetim tabii yetmiyor bir de yerel seçim var. Nasıl ki genel seçimleri demokratik olgunluk içerisinde gerçekleştirdiysek yerel seçimleri de aynı olgunlukla gerçekleştireceğiz. Adana'da da tarihi bir seçim olacak inşallah. Adana'ya geldiğim andan itibaren bunu hissediyorum. Adana değişim istiyor. Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik anlayışını yansıtan bir başkanımız var. 1 Nisan itibarıyla Adana'da yeni bir sayfa açılacak. Adana'nın yıllardır beklemiş sorunlarını birer birer çözme gayreti içerisinde olacağız. Biz eser ve hizmet siyaseti yapan bir partiyiz. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarız. İnşallah Adana öncü bir şehir olacak artık" diye konuştu. Konuşmanın ardından Dünya Türkmenler Birliği, Cevdet Yılmaz’a hediye takdim etti, dualar okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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