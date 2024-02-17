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        Ağabeyi, birlikte yaşadığı hamile kadınla sokağa attı; derme-çatma çadırda kışı geçiriyorlar

        ADANA'da birlikte yaşadıkları ağabeyinin evinden kovulan ve dönmek istediğinde darbedildiğini iddia eden Berfedan Altın (29) ile 9 aylık hamile, dini nikahla birlikte yaşadığı Rukiye Doğan (28), kışın ortasında derme çatma çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan seyyar satıcı Berfedan Altın ile Rukiye Doğan geçen yıl dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Çift, Altın'ın ağabeyinin müstakil evinin birinci katına yerleşti. İddiaya göre, bir süre sonra evdeki çiftler arasında geçimsizlik yaşanmaya başladı. Beş ay önce Altın'ın ağabeyi, kardeşi ve o sırada 4 aylık hamile olan Rukiye Doğan'ı evden kovdu. Maddi durumları iyi olmayan çift, mahalle arasındaki boş bir araziye derme-çatma çadır kurup burada yaşamaya ve çadırın önünde meyve-sebze satmaya başladı. Geçinemeyen çifte, mahalleli destek olmaya çalıştı ancak yine de bir ev kiralamaya paraları yetmedi. Doğumunun yaklaştığını belirten Rukiye Doğan, çadırda kışı zor şartlar altında geçirdiklerini söyleyerek gözyaşı döktü. 'BATTANİYELERLE KIŞI GEÇİRİYORUZ' Berfedan Altın, geçen günlerde ağabeyinin evine dönmeye çalıştığını ancak uğradığı saldırıda başından yaralandığını anlattı. Belediyenin de çadırı kaldırmak için ay sonuna kadar kendilerine süre verdiğini dile getiren Altın, "Eşimle evlenmeye karar verdiğimizde ailem 200 gram altın takmak yerine ağabeyimin iki katlı evinin bir katında oturmamı istedi. Ağabeyim de bir süre sonra evden kovdu. Şimdi ne altınımız var ne de evimiz. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Çadırdaki battaniyelerle kışı geçiriyoruz. Kısa bir süre sonra bebeğimiz doğacak. Biz bebeğimize nerede bakacağız? Kazandığım para kurtarmıyor. Kimseye muhtaç olmayayım diye meyve satıyorum ama kurtarmıyor. Bir konteynerimiz olsa belki kalacak yer sorunumuz çözülür" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.02.2024 - 12:00
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        Ağabeyi, birlikte yaşadığı hamile kadınla sokağa attı; derme-çatma çadırda kışı geçiriyorlar
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        ADANA’da birlikte yaşadıkları ağabeyinin evinden kovulan ve dönmek istediğinde darbedildiğini iddia eden Berfedan Altın (29) ile 9 aylık hamile, dini nikahla birlikte yaşadığı Rukiye Doğan (28), kışın ortasında derme çatma çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’nde yaşayan seyyar satıcı Berfedan Altın ile Rukiye Doğan geçen yıl dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Çift, Altın’ın ağabeyinin müstakil evinin birinci katına yerleşti. İddiaya göre, bir süre sonra evdeki çiftler arasında geçimsizlik yaşanmaya başladı. Beş ay önce Altın’ın ağabeyi, kardeşi ve o sırada 4 aylık hamile olan Rukiye Doğan’ı evden kovdu. Maddi durumları iyi olmayan çift, mahalle arasındaki boş bir araziye derme-çatma çadır kurup burada yaşamaya ve çadırın önünde meyve-sebze satmaya başladı. Geçinemeyen çifte, mahalleli destek olmaya çalıştı ancak yine de bir ev kiralamaya paraları yetmedi. Doğumunun yaklaştığını belirten Rukiye Doğan, çadırda kışı zor şartlar altında geçirdiklerini söyleyerek gözyaşı döktü. 'BATTANİYELERLE KIŞI GEÇİRİYORUZ' Berfedan Altın, geçen günlerde ağabeyinin evine dönmeye çalıştığını ancak uğradığı saldırıda başından yaralandığını anlattı. Belediyenin de çadırı kaldırmak için ay sonuna kadar kendilerine süre verdiğini dile getiren Altın, “Eşimle evlenmeye karar verdiğimizde ailem 200 gram altın takmak yerine ağabeyimin iki katlı evinin bir katında oturmamı istedi. Ağabeyim de bir süre sonra evden kovdu. Şimdi ne altınımız var ne de evimiz. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Çadırdaki battaniyelerle kışı geçiriyoruz. Kısa bir süre sonra bebeğimiz doğacak. Biz bebeğimize nerede bakacağız? Kazandığım para kurtarmıyor. Kimseye muhtaç olmayayım diye meyve satıyorum ama kurtarmıyor. Bir konteynerimiz olsa belki kalacak yer sorunumuz çözülür” dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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