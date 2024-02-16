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        Hayatını kaybeden emniyet müdürü babalarını, polis selamıyla uğurladılar

        ADANA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Aksoy, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Emniyet müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törende, çocukları Furkan ve Esra Aksoy, babalarını polis selamıyla uğurladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aksoy, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Aksoy, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi, tören için Adana Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Aksoy'un eşi Aytül, çocukları Furkan ve Esra Aksoy ile şube müdürleri ve görev arkadaşları katıldı. 'YENİ KAVUŞMUŞTUK' Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Aksoy'un özgeçmişi okunup, dua edildi. Babasının cenazesinin getirilmesiyle gözyaşı döken Esra Aksoy, "Canım babam. Doğudan daha yeni döndün, yeni kavuşmuştuk. Senin için her şeyi yapacağım" dedi. Oğlu Furkan Aksoy ise "Sensiz nefes alamam babam" diyerek gözyaşı döktü. Furkan ve Esrar Aksoy'u, polis memurları teselli etmeye çalıştı. MEMLEKETİNE UĞURLANDI Törenin ardından Aksoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına yüklendi. Bu sırada Furkan ve Esra Aksoy, babalarını polis selamıyla uğurladı. Aksoy'un cenazesi toprağa verilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 13:45 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:50
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        Hayatını kaybeden emniyet müdürü babalarını, polis selamıyla uğurladılar
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        ADANA Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Aksoy, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Emniyet müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen törende, çocukları Furkan ve Esra Aksoy, babalarını polis selamıyla uğurladı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Aksoy, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Aksoy, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aksoy’un cenazesi, tören için Adana Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi. Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Aksoy’un eşi Aytül, çocukları Furkan ve Esra Aksoy ile şube müdürleri ve görev arkadaşları katıldı. ‘YENİ KAVUŞMUŞTUK’ Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Aksoy’un özgeçmişi okunup, dua edildi. Babasının cenazesinin getirilmesiyle gözyaşı döken Esra Aksoy, “Canım babam. Doğudan daha yeni döndün, yeni kavuşmuştuk. Senin için her şeyi yapacağım” dedi. Oğlu Furkan Aksoy ise “Sensiz nefes alamam babam” diyerek gözyaşı döktü. Furkan ve Esrar Aksoy’u, polis memurları teselli etmeye çalıştı. MEMLEKETİNE UĞURLANDI Törenin ardından Aksoy’un Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına yüklendi. Bu sırada Furkan ve Esra Aksoy, babalarını polis selamıyla uğurladı. Aksoy'un cenazesi toprağa verilmek üzere Mersin’in Tarsus ilçesine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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