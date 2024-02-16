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        Kardeşinin kimliği ile gezen cinayet hükümlüsü parmak izinden yakalandı

        ADANA'da devriye görevindeki polise, kardeşi F.S.'nin kimlik numarasını veren Cumali S.'nin (45), parmak izi sorgulamasıyla gerçek kimliği tespit edildi. 'Kasten öldürme' suçundan 30 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlenen Cumali S., cezaevine gönderildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi'ndeki bir tatlıcıdan çıkan Cumali S.'yi, durumundan şüphelenip durdurdu. Üzerinde kimlik bulunmadığını belirten Cumali S., kardeşi F.S.'nin kimlik numarasını söyledi. Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, belirttiği kimlikteki fotoğrafına benzemediği değerlendirildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen Cumali S.'ye parmak izi sorgulaması yapıldı. Burada asıl kimliği belirlenen Cumali S.'nin, 2008 yılında karıştığı bir olaydan 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanan Cumali S., önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:00
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        Kardeşinin kimliği ile gezen cinayet hükümlüsü parmak izinden yakalandı
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        ADANA’da devriye görevindeki polise, kardeşi F.S.’nin kimlik numarasını veren Cumali S.’nin (45), parmak izi sorgulamasıyla gerçek kimliği tespit edildi. 'Kasten öldürme' suçundan 30 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlenen Cumali S., cezaevine gönderildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, dün gece saatlerinde Pınar Mahallesi’ndeki bir tatlıcıdan çıkan Cumali S.’yi, durumundan şüphelenip durdurdu. Üzerinde kimlik bulunmadığını belirten Cumali S., kardeşi F.S.’nin kimlik numarasını söyledi. Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, belirttiği kimlikteki fotoğrafına benzemediği değerlendirildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne götürülen Cumali S.’ye parmak izi sorgulaması yapıldı. Burada asıl kimliği belirlenen Cumali S.’nin, 2008 yılında karıştığı bir olaydan ‘kasten öldürme’ suçundan 30 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanan Cumali S., önce adliyeye ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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