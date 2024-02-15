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        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanık "nitelikli yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:57 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:57
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        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kadın sanık "nitelikli yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık B.B'nin olay günü Sinanpaşa Mahallesi'ndeki ikamette çıkan tartışmada birlikte yaşadığını öne sürdüğü A.C.S'yi bıçakla karın bölgesinden hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığını belirterek, üzerine atılı "nitelikli yaralama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Savunması alınan sanık B.B, müşteki A.C.S. ile 10 yıldır birlikte yaşadıklarını ileri sürerek, "Olayda benim kendisini yaralama ya da öldürme niyetim asla olmadı. Zaten A.C.S. mahkemeye sunduğu dilekçesinde benim hakkımdaki şikayetinden vazgeçti. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti de "nitelikli yaralama" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklulukta kaldığı süre, müştekinin şikayetten vazgeçmiş olması ve sabit ikametgah adresi sahibi olması hususlarını dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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