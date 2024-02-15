Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, seçim çalışmalarını sürdürüyor

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili bütün imkanları zorlayarak onları memnun edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kocaispir, seçim çalışmalarını sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili bütün imkanları zorlayarak onları memnun edeceklerini bildirdi.

        Kocaispir, bir otelin konferans salonunda düzenlenen Memur-Sen Adana Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda çok yakında Adana için projelerini büyük bir basın lansmanıyla açıklayacağını söyledi.

        Adana'ya ibadet aşkıyla hizmet edeceğini belirten Kocaispir, "İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz inanıyoruz çünkü niyetimiz halis, yolumuz kutlu. Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahından itibaren Adana'ya hizmet etmek için yola revan olduk. Büyükşehirde ve 15 ilçemizde Cumhur İttifakı'nın, sevginin, hizmetin, barışın bayrağını burçlara dikeceğiz ve inşallah Adana'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diye konuştu.

        Göreve geldiğinde büyükşehir belediyesinde çalışanların özlük haklarıyla ilgili bütün imkanları zorlayarak onları memnun edeceklerini ifade eden Kocaispir, şunları kaydetti:

        "Hangi siyasi görüşten olursa olsun hepimiz siyasi görüşlerimizi, ideolojilerimizi, ön yargılarımızı ve ön kabullerimizi artık Adana için bir kenara bırakmalıyız. Biz artık hükümetin, devletin, kurumların imkan ve kabiliyetleri, Adana Büyükşehir ve ilçe belediyelerin imkan ve kabiliyetleri ile birleşsin, Adana'da hizmet seferberliği başlasın istiyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        "5 yılda 650 bin konut yapacağız"
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Önce dans sonra ders
        Önce dans sonra ders
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi

        Benzer Haberler

        Adana'da "Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı" başladı
        Adana'da "Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Fuar ve Konferansı" başladı
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu
        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 5 yıl 7 ay 15 gün hapis...
        Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 5 yıl 7 ay 15 gün hapis...
        'Sevgililer Günü'nde İpek'i öldürüp, kuyuya gömdü (2)
        'Sevgililer Günü'nde İpek'i öldürüp, kuyuya gömdü (2)
        Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürüldüğü belirlendi
        Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürüldüğü belirlendi
        Adana Filistin Dayanışma Platformu kuruldu
        Adana Filistin Dayanışma Platformu kuruldu