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        Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürüldüğü belirlendi

        Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürülerek gömüldüğü belirlendi, polisi arayarak cinayeti itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:22 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:22
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        Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürüldüğü belirlendi
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        Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürülerek gömüldüğü belirlendi, polisi arayarak cinayeti itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

        Dün polisi arayan Yaşar B, 18 yaşındaki İpek Akgül'ü öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinin yakınına gömdüğünü söyledi.

        Şüpheliyi gözaltına alan polis, Yaşar B'nin tarif ettiği bölgede, 4 gündür kendisinden haber alınamayan Akgül'ün cesedine ulaştı.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akgül'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anne Sihan Akgül, teşhis için gittiği Adana Adli Tıp Kurumu'nun önünde gazetecilere, Manisa'da yaşadıklarını ve kızının kısa bir süre önce Adana'ya akrabalarının yanına geldiğini söyledi.

        Son görüşmelerinde kızının kendisinden evdeki ayısını istediği ve ondan sonra 4 gün çocuğundan haber alamadığını anlatan anne Akgül, "Kızım Sevgililer Günü'nden önce öldürüldü. Bu benim kızımın ayısı. Ben ona getirdim, kurban olurum ona. İpek, kızım bak sana ayını getirdim." diyerek gözyaşı döktü.

        Akgül'ün cenazesinin, yarın merkez Seyhan ilçesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

        Gözaltına alınan şüpheli Yaşar B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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