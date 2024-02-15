'Sevgililer Günü'nde İpek'i öldürüp, kuyuya gömdü (2)

KIZININOYUNCAK AYISINA SARILDI Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Yaşar B.'nin, ‘Sevgililer Günü'nde tabancayla öldürüp, portakal bahçesindeki sulama kuyusuna gömdüğü İpek Akgün'ün (18) annesi Sihan Akgün ile yakınları, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna geldi. Kızının oyuncak ayısını kucağına alıp ağlayan Akgün, 5 gündür kızından haber alamadığını belirterek, "Benim kızım 'Sevgililer Günü'nden önce öldürüldü. Bu benim kızımın oyuncak ayısı, ona getirmiştim. İpek, bak kızım sana ayını getirdim" dedi. Akgün’ü yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Akgün'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mezarlığı’na defnedileceği kaydedildi.

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