Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        'Sevgililer Günü'nde İpek'i öldürüp, kuyuya gömdü (2)

        KIZININOYUNCAK AYISINA SARILDI Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Yaşar B.'nin, 'Sevgililer Günü'nde tabancayla öldürüp, portakal bahçesindeki sulama kuyusuna gömdüğü İpek Akgün'ün (18) annesi Sihan Akgün ile yakınları, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna geldi. Kızının oyuncak ayısını kucağına alıp ağlayan Akgün, 5 gündür kızından haber alamadığını belirterek, "Benim kızım 'Sevgililer Günü'nden önce öldürüldü. Bu benim kızımın oyuncak ayısı, ona getirmiştim. İpek, bak kızım sana ayını getirdim" dedi. Akgün'ü yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Akgün'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sevgililer Günü'nde İpek'i öldürüp, kuyuya gömdü (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIZININOYUNCAK AYISINA SARILDI Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Yaşar B.'nin, ‘Sevgililer Günü'nde tabancayla öldürüp, portakal bahçesindeki sulama kuyusuna gömdüğü İpek Akgün'ün (18) annesi Sihan Akgün ile yakınları, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna geldi. Kızının oyuncak ayısını kucağına alıp ağlayan Akgün, 5 gündür kızından haber alamadığını belirterek, "Benim kızım 'Sevgililer Günü'nden önce öldürüldü. Bu benim kızımın oyuncak ayısı, ona getirmiştim. İpek, bak kızım sana ayını getirdim" dedi. Akgün’ü yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Yaşar B.’nin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Akgün'ün cenazesinin, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mezarlığı’na defnedileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı! İşte o ilçeler...
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        Mangal ateşi bomba gibi patladı!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        Serdar Ortaç özür diledi
        Serdar Ortaç özür diledi
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        Eşini öldürmeye teşebbüs iddiasında iş insanına beraat!
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        "Genç oyuncularda artikülasyon bozukluğu var"
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        Marmara'da kargo gemisi battı! Mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı!
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Önce başvuru sonra dava
        Önce başvuru sonra dava
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        İpek'i öldürüp kuyuya gömdü! 'Sevgililer günü' vahşeti!
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Evlilik kredisi başvuruları başladı
        Evlilik kredisi başvuruları başladı

        Benzer Haberler

        Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürüldüğü belirlendi
        Adana'da 4 gündür haber alınamayan genç kızın öldürüldüğü belirlendi
        Adana Filistin Dayanışma Platformu kuruldu
        Adana Filistin Dayanışma Platformu kuruldu
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 sanığa 15'er yıl hapi...
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 sanığa 15'er yıl hapi...
        'Sevgililer Günü'nde İpek'i öldürüp, kuyuya gömdü
        'Sevgililer Günü'nde İpek'i öldürüp, kuyuya gömdü
        Adana'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Adana'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Adana'da bıçakla tehdit ettiği kişinin telefonunu gasbettiği öne sürülen sa...
        Adana'da bıçakla tehdit ettiği kişinin telefonunu gasbettiği öne sürülen sa...