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        Adana Filistin Dayanışma Platformu kuruldu

        Filistinlilere destek amacıyla Adana Filistin Dayanışma Platformu (AFİDAP) kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:55 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:09
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        Adana Filistin Dayanışma Platformu kuruldu
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        Filistinlilere destek amacıyla Adana Filistin Dayanışma Platformu (AFİDAP) kuruldu.

        AFİDAP Başkanı Eşref Şahin, bir derneğin merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki ofisinde yapılan toplantıda, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Suskunluğun sesi olmak istediklerini dile getiren Şahin, "Sadece ağlayarak, acıyarak, öfkelenerek değil, ruhumuzdan taşan umutlarımızla ve kalbimizle başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Zalimlerin Filistin üzerinden gerçekleştirdiği barbarlığı temize çıkarmaya, onların acılarından rant devşirmeye çalışanlara, vurdumduymazlığa karşı itirazımız olduğu için buradayız. Filistin'in yanındayız." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından platform üyeleri toplantı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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