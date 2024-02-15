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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 sanığa 15'er yıl hapis istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:50 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:50
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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 sanığa 15'er yıl hapis istemi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, iş yerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İlçedeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 Ağustos 2023'te tutuklanan M.A. ile tutuksuz A.K. ve E.D. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polis tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki M.A'ya ait iş yerine düzenlenen operasyonda, sanıkların sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu otomobille yanlarına gelen 2 kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

        İddianamede, sanıkların üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, iş yerinde de hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği bilgisi yer aldı.

        Sanıkların kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, M.A. ile tutuksuz A.K. ve E.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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