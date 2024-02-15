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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu

        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 15:51 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:51
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı'da ziyaretlerde bulundu
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        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kanlı, partisinin yeni atanan ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

        İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci ve yönetimine başarı dileyen Kanlı, "Sizlerden gece gündüz demeden çok çalışmanızı, Karaisalı'da Cumhur İttifakı'nın bayrağını en yükseklerde dalgalandırmanızı istiyorum." dedi.

        Kanlı, programı kapsamında Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Kurdak'ı da ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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