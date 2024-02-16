Park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü öldü

ADANA’da motosikletliyle giderken park halindeki TIR’a çarpan Mehmet İbişağa (45), hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet İbişağa, kontrolünü kaybettiği motosikletiyle yol kenarında park halinde bulunan 31 AEN 373 plakalı TIR’a çarptı. İbişağa, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, İbişağa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İbişağa’nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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