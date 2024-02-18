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        Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 15 yaralı

        ADANA'da tarım işçilerinin taşıyan midibüsün devrildiği kazada 15 kişi, yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazar tezgahına çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı 01 ACN 241 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile 14 tarım işçisi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 18.02.2024 - 09:55
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        Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 15 yaralı
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        ADANA'da tarım işçilerinin taşıyan midibüsün devrildiği kazada 15 kişi, yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazar tezgahına çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı 01 ACN 241 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile 14 tarım işçisi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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