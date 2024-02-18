Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 22:04 Güncelleme: 18.02.2024 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Resul Y. (25) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Göller Yaylası yolu Elmadere mevkisinde yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi.

        Kazada sürücüsü Resul Y. ile araçtaki Tuba Y. (21), Emre C.T. (21) ile Kardelen T. (21) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR, polis ve 12 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        CANKUR ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Feyzullah Aktürk'ten tarihi başarı!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Taha Akgül yeniden Avrupa'nın zirvesinde!
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Cimbom'a 45 dakika yetti!
        Cimbom'a 45 dakika yetti!
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        İki aile birbirine girdi: 17 yaralı, 9 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        Navalny'nin ölümünün ardından eşinden ilk paylaşım
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        İliç'te bilirkişi raporu! Çatlak fotoğrafları ortaya çıktı
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        54 yılda Burdur Gölü'nün yüzde 47'si yok oldu
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Trump dev para cezasının ardından yeni markasını tanıttı
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        Aykırı başkanın tartışma yaratan 'devrimleri'
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        Atatürk'e vize verdi
        Atatürk'e vize verdi

        Benzer Haberler

        Batan geminin aşçısı Zeynep, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
        Batan geminin aşçısı Zeynep, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
        Adana'da dolu yağışı
        Adana'da dolu yağışı
        Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 15 yaralı
        Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 15 yaralı
        Cevdet Yılmaz: İlk defa ekonomimiz trilyon dolar seviyesini geçmiş oluyor (...
        Cevdet Yılmaz: İlk defa ekonomimiz trilyon dolar seviyesini geçmiş oluyor (...
        Cevdet Yılmaz: İlk defa ekonomimiz trilyon dolar seviyesini geçmiş oluyor
        Cevdet Yılmaz: İlk defa ekonomimiz trilyon dolar seviyesini geçmiş oluyor
        Ağabeyi, birlikte yaşadığı hamile kadınla sokağa attı; derme-çatma çadırda...
        Ağabeyi, birlikte yaşadığı hamile kadınla sokağa attı; derme-çatma çadırda...