Otomobillerin çarpışmasıyla 7 kişi yaralandı, toplanan kalabalık 'sosyal mesafe'yi unuttu

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, olay yerinde toplanarak sosyal mesafe kuralını hiçe sayan kalabalığı ise polis dağıttı.<br>Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Yıldırım yönetimindeki 31 SY 475 plakalı otomobil ile Ertuğrul Kıvanç Kurt'un kullandığı 01 L 9201 plakalı otomobil, caddede çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan İsmail Yıldırım, itfaiye tarafından araçtan çıkarılırken 7 yaralı, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.<br>Öte yandan kaza yerinde toplanan ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar ise polisin araç megafonundan yaptığı anonslarla dağıtıldı. <br>Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ<br>2020-06-04 01:02:28<br>
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