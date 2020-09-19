Adana´da tabanca ve mermi ele geçirildi

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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin operasyonunda 5 tabanca, çeşitli çaplarda 140 mermi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda 5 tabanca, çeşitli çaplarda 140 mermi, 25 icra yayı, 8 icra mili ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-09-19 08:56:30



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