Adana´da aynı eve 3´üncü kumar baskını

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin, son bir ayda 3´üncü kez kumar baskını yaptığı evde kumar oynayan 21 kişiye toplam 76 bin TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı´ndaki apartman dairesinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Aynı daireye 18 Ağustos, 23 Eylül´de operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynayan, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden çok sayıda kişiye adli ve idari para cezası uyguladı. Son olarak 28 Eylül´de aynı daireye düzenlenen operasyonda 21 kişi yakalandı. Bu kişilerin tamamına sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden, 8´ine ise kumar oynamaktan toplam 76 bin TL ceza uygulandı. Evde yapılan aramada, 2 poker masası, para değeri olan 46 pul, 32 bin liralık hareketin olduğu defter ve oyun kağıtlarına el koyuldu.
Polis, son bir ay içerisinde 3´üncü kez kumardan işlem yapılan ve daha önce mührü kırılarak kumara devam edildiği tespit edilen daire sahibi Yunus Ş. (28) hakkında `kumar oynanması için yer ve imkan sağlama´ suçundan adli işlem uyguladı. Emniyete götürülen ve `dolandırıcılık´, `yaralama´ gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Yunus Ş.´nin, ifadesinde, içeride kumar oynayan şüphelilerin, çay ve yemeğine oyun oynadığını, dairenin mühürlendiğini bilmediğini söylediği öne sürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-10-02 10:39:36
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