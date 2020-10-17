Adanaspor - Altınordu maçının ardından



Can ÇELİK / ADANA, (DHA) TFF 1´inci Lig 5´inci hafta müsabakasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Altınordu´yu 5-2´lik skorla mağlup etti. Adanaspor Teknik Direktörü Semih Özü, galibiyeti taraftara armağan ederken, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise alınan faul kararlarına tepki gösterdi.

Adanaspor, TFF 1´inci Lig 5´inci hafta maçında sahasında konuk ettiği Altınordu´yu 5-2´lik skorla mağlup ederken, maç sonu basın toplantısında soruları yanıtlayan Adanaspor Teknik Direktörü Semih Özü, aldıkları galibiyeti taraftarlarına armağan ettiklerini kaydetti. Geçen haftalarda takım olarak aldıkları eleştirilere bu skorla yanıt verdiklerini kaydeden Özü, "Güzel bir skor aldık. Geçen haftalardaki gol anlamında eleştirilerin herhalde cevabını vermiş olduk. Gol bölgelerinde etkili bir takımız. Oyuncularımızın form tutması bir süreçti. Bu süreci atlatıyoruz. Bizim istediklerimizi yapabilecek bir takıma karşı oynamamız şans oldu. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu skor Adanaspor taraftarına armağan olsun. Giresunspor bizim için çok zorlu bir rakip. İnşallah o maçtan da alnımızın hakkıyla çıkarız" diye konuştu.

"GERİYE DÜŞTÜKTEN SONRA ÇEVİRMEK KOLAY DEĞİL"

Müsabaka sonunda basın toplantısında konuşan ve maçta özellikle pas hatalarından dolayı skorda çözülme yaşadıklarını dile getiren Altınordu´nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise Adana´ya 3 puan hedefiyle geldiklerini ama olmadığını belirtti. İlk dakikalarda şut girişimleriyle hareketli başladıklarını ifade eden Eroğlu, "İlk gollerden sonra pas hatalarımız bu skoru getirdi. Pozisyonlar yakaladık aslında ama bir türlü değerlendiremedik. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle Adanaspor´un hata yapmasını bekledik. Ancak üçüncü golden sonra kanatlardan yüklendik. 3-1´den sonra ikinci golü yakalayabilirdik. Skorda geriye düştükten sonra çevirmek kolay değil. Biz de çok pas hatası yaptık. Fauller genelde sesin yüksek olduğu pozisyonlara verildi. Sesi yüksek çıkan faul almayı başardı. Üzgünüz. Toparlanmamız gerekiyor. Adanaspor´u tebrik ediyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-10-17 18:55:41



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