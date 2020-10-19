Kozan'da ekmek büfelerine saldırı

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Kozan Belediyesi ekmek büfelerine gece kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Alınan bilgiye göre, Taş Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi stadyum yanındaki ekmek büfeleri, gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Sabah görevine gelen büfe görevlisinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı, zarar verilen büfeler ile ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

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