Adana´da ölen gencin silah satışı sırasında başından vurulduğu ortaya çıktı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da başından yaralı halde getirildiği hastanede hayatını kaybeden Doğan Uğuroğlu´nun (19), silah satın almak için buluştuğu Furkan C.´nin (21) elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Furkan C., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, 22 Aralık günü saat 15.30 sıralarında, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi´nde meydana geldi. İşlediği suç nedeniyle ev hapsine çarptırılan Doğan Uğuroğlu, iddiaya göre evine gelen Furkan C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından gelen silah sesine koşan çevredekiler, Uğuroğlu´yu başından vurulmuş halde buldu. Doğan Uğuroğlu, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

SATMAK İÇİN TAŞIYORMUŞ

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Furkan C. ile birlikte 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede araştırma yapan ekipler, silahı ateşlediği öne sürülen Furkan C.´yi mahalle içerisinde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Furkan C.´nin ruhsatsız tabancayı satmak için üzerinde taşıdığı, yolda karşılaştığı Mert Y. ile Uğuroğlu´nun evine gittikleri belirlendi.

TABANCAYI ALIRKEN ATEŞ ALDI

Yapılan araştırmalar sonunda Uğuroğlu'nun tabancayı alıp, 3 el havaya ateş ettiği yakalanmaktan korkunca da ağabeyi A.U., Furkan C. ve Mert Y. ile evin arkasındaki sokağa gittiği, havaya ateş etmeye devam etmesi üzerine, Furkan C.'nin "Tamam, yeter artık. Polis gelecek" diyerek, almaya çalıştığı tabancanın kazara ateş aldığı saptandı.

Bunun üzerine Uğuroğlu´nun ağabeyi A.U. ve Mert Y. de gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Doğan Uğuroğlu, tedavi altına alındığı hastanede 2 gün süre yaşam mücadelesini dün sabah kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.U. ile Mert Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2020-12-26 10:08:13



