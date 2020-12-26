Tutuklanan DEAŞ´lının 2 amcasının tutuklandığı, 1 amcasının da Suriye´de çatıştığı ortaya çıktı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden Cumali G., tutuklandı. O.D. adli kontrol şartıyla, E.G. ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan Cumali G.´nin 2 amcasının 'DEAŞ´a üye olma' suçundan cezaevinde olduğu, diğer amcası Mehmet G.´nin ise Suriye´de örgüt saflarında çatışmalara girdiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren Yamaçlı ve Meydan gruplarında aktif oldukları öne sürülen 5 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, 24 Aralık sabahı, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin koçbaşları ile demir kapılarını kırarak girdiği evlerde Cumali G. (18), O.D. (31) ve E.G. (33) yakalanarak, gözaltına alındı.

2 AMCASI CEZAEVİNDE, 1 AMCASI SURİYE´DE

Sorguya alınan şüphelilerden Cumali G.´nin, terör örgütü DEAŞ´ın sözde Türkiye emiri olan ve cezaevinde bulunan Mahmut Özden´in kurduğu `Yamaçlı´ grubu üyesi olduğu, ayrıca amcaları İsmail G. ile İbrahim G.´nin 'DEAŞ´a üye olma' suçundan cezaevinde bulunduğu, diğer amcası Mehmet G.'nin ise örgüt adına Suriye´de silahlı faaliyetlere katıldığı ortaya çıktı. Cumali G.´nin evinde yapılan aramalarda terör örgütü liderinin konuşmaları ve fotoğraflarının bulunduğu dijital materyaller ele geçirildi.

İDEOLOJİLERİ NEDENİYLE AYRILMIŞLAR

Şüpheliler O.D. ve E.G.´nin ise örgütün toplantılarına katıldıkları, isimlerinin daha önce yakalanan örgüt üyelerinin verdikleri ifadelerde geçtiği saptandı. O.D. ve E.G.'nin sonraki süreçte örgüt ideolojisinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle toplantılara gitmedikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumali G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.D. adli kontrol şartı ile, E.G. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2020-12-26 11:15:57



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