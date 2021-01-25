İbrahim Zaman: "Allah herkese fotoğraf çektirsin"

Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu’nun “Altınoran Buluşmaları” adını verdiği online toplantısının dördüncü konuğu “Işığın Efendisi” olarak nitelendirilen İbrahim Zaman oldu.

Konya’da Kurulu olan Sille Sanat Sarayı Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğin açış konuşmasını yapan Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. S.Haluk Uygur, İbrahim Zaman’ın Türk fotoğrafının büyüğü olduğunu belirterek, ”O aslında ışıkların efendisidir” dedi.

84 yaşındaki İbrahim Zaman'da konuşmasında ailesinin Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldiğini ve kendisinin 1937 yılında Adapazarı’nda doğduğunu, küçük yaşta çırak olarak başladığı fotoğrafçılık yaşamını askerde de devam ettirdiğini söyledi.

Askerde komutanlar poz verirken “sağa dön, sola dön” şeklinde emirler verdiğini anlatan Zaman, “Askerlik dönüşü Adapazarı’nda mesleğime devam ettim ama merakımdan dolayı ben ötelerini anlamak, duymak ve bilmek istiyordum. Kendimi geliştirmek için İstanbul’da 2 yıl çalıştım ve daha sonra 65 yıl İstanbul’da kaldım” dedi.

İlkokul mezunu olduğunu bugüne kadar 7 kitabının yayınlandığını ve basıma hazır 22 kitabının daha bulunduğunu ifade eden İbrahim Zaman, “Allah çektirmesin diye bir söz vardır. Ben ise Allah herkese fotoğraf çektirsin” diyorum” şeklinde konuştu.

Sille Sanat Sarayı Kulübü Başkanı Reha Bilir de, “İbrahim Zaman, bizim hocamızdır, öğretmenimizdir. Bizim değerimiz olan bu insanlara yaşarken önem vermeliyiz. Konya’da bir seminer odamızın adını İbrahim Zaman koyarak ona olan vefa borcumuzu yaşarken yerine getirmeye çalıştık” ifadesini kullandı.

Programda eski sinema oyuncusu Tijen Par’ın seslendirdiği “Nil Vadisinde Zaman” ve “Boğaziçi” konulu İbrahim Zaman’ın gösterimi sunuldu.

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