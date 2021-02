Samet Aybaba: Adana Demirspor'u layık olduğu yere çıkarmaya çalışacağız

ADANA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Samet Aybaba, ilk antrenmanına çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen idmanda takımın başında yer aldı. Memleketinde olmaktan mutlu olduğunu belirten tecrübeli Aybaba, Adana Demirspor'un marka takım olduğunu söyledi. Takımın saha içinde biraz sorun yaşadığını ve futbolcuların da mental olarak biraz düştüğünü aktaran Aybaba, "Saha içi performansları da biraz düşmüş. Bugün başlıyoruz. Hedefimiz belli; burdan çıkmak istiyoruz bir an önce. Onun için bakacağız, maç başı bakacağız. İlk ikiye bakacağız, Play-Off'a bakacağız. Hepsini değerlendireceğiz. Oyuncularımızı mental olarak rahatlatacığız. Sanadaki sistemle ilgili bazı değişikliklere gideceğiz. Yani elimizden ne geliyorsa burada tüm zamanımızı geçirip, takımı bir an önce layık olduğu yere çıkarmaya çalışacağız" dedi.

Aybaba, her hafta çok gelişen, işini doğru yapan, futbolu keyif veren bir takım haline geleceklerini dile getirdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana ADANA, (DHA)

2021-02-24 23:27:04



