Karalar Yumurtalık’ta muhtarlarla buluştu Başkan Zeydan Karalar: “Adana’nın her alanda hak ettiği yerde olması için çalışıyoruz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana’nın her alanda hak ettiği yerde olması için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Karalar, Yumurtalık’ta ilçe muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Seyhan Belediye Başkanlığı dönemi de dahil Adana’nın her karış toprağında hizmet adına çabalarının olduğunu ifade ederek, “Adana Büyükşehir Belediyesinde görevi devraldığımızda İlk 9 ay boyunca sadece belediyenin yeniden işler hale gelmesi için çalıştık. Çalışmalarımız sonucunda yılda 600 milyon lira borç üreten belediyeyi, artı üreten bir belediye haline getirdik" diye konuştu.

Belediye olarak Yumurtalık’a önemli hizmetler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirten Karalar, daha yerinde, doğru hizmet etmek için muhtarlarla da sık sık buluştuklarını kaydetti. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, önceki 5 yılda dökülen asfalttan daha fazlasını 18 ayda döktüklerini vurgulayan Karalar, “Asfalt dökümü elbette asli işimiz ama Adana’da çok bozuk yol var. Sizin de en büyük sorunlarınızın başında yol geliyor. Adana gibi bir yerde yol, su, altyapı, arıtma sorunu olması kabul edilemez. Olanaklarımız ölçüsünde sorunlu yolların hepsini yapacağız. Bölgenin su sorununu da Yedigöze Projesi tamamlandığında ortadan kaldıracağız. Şimdilik olanaklarımız ölçüsünde sizleri susuz bırakmamak için tüm çabamızı harcıyoruz” diye konuştu.

Yönetim anlayışlarının farklı olduğunu belirten Karalar, israfı önlediklerini ve Adana’ya gereken değeri vererek hizmet ettiklerini belirterek, Adana’nın hak ettiği yerde olmadığını vurguladı. Adana’nın Türkiye’de 12’inci sırada olmasını kabul edemediğini söyleyen Karalar, “Türkiye’nin ve dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan Adana bulunduğu yeri hak etmiyor. Turizm, sanayi, kalkınma ve her alanda bizler Türkiye’de dördüncü kent olmayı hak ediyoruz. Adana ile ilgili bir film hazırlatıyorum. Adana’nın tüm güzelliklerini Türkiye ve tüm dünya görsün istiyorum” dedi.

