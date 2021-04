Polis, 2 kardeşi aracıyla sürükleyen şüpheliyi cep telefonu satış ilanıyla yakalamış

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da polis ekiplerinin, pazarlık sırasında cep telefonunu alıp kaçarken aracına tutunan Ali İrge (19) ile ablası Tuğba Akdağ´ı (23), metrelerce sürükleyip yaralanmalarına neden olan Ali Can Ç.'yi (26), e-ticaret sitesi üzerinden cep telefonu satış ilanı vererek yakaladığı ortaya çıktı. İlan üzerine iletişime geçen Ali Can Ç.´nin, belirlenen noktaya gelmesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Olay, 6 Nisan günü saat 10.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi´nde meydana geldi. Ali İrge, cep telefonunu satmak için bir e-ticaret sitesine ilan verdi. Ali İrge, kendisiyle yine internet üzerinden irtibata geçen Ali Can Ç. ile bin 900 TL´ye anlaşıp, buluştu. Bu sırada tarafların yanına Ali İrge´nin kardeşi Tuğba Akdağ da geldi. Plakasız hafif ticari araçla gelen Ali Can Ç., bakmak için Ali İrge´den cep telefonunu aldı. Ali Can Ç., aracın kapılarını kilitleyip kaçmak istedi. Araca tutunan Tuğba Akdağ ile kardeşi Ali İrge, çevredekilerin gözü önünde metrelerce sürüklendi. Bu sırada olay yerinde olan Akdağ´ın 3 yaşındaki kızı Miray ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kardeşlerin yaşadığı dehşet anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS, ŞÜPHELİNİN PEŞİNE DÜŞTÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kolundan ve başından yaralanan Tuğba Akdağ, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

`HEM MALIMA HEM CANIMA KASTETTİ´

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Tuğba Akdağ, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Markete gittiği sırada kardeşinin caddede beklediğini gördüğünü belirten Akdağ, "Ne yaptığını sorunca, cep telefonunu satacağını söyledi. O sırada bir araç geldi ve plakası olmadığını görünce şüphelendim. Kardeşimi uyarmaya gidiyordum ancak adamın cep telefonunu alıp kaçması bir oldu. Bizi de aracıyla birlikte sürükledi. Bu bir canilik. Benim malımda gözü var da bizi niye beraberinde götürüyor? Hem malıma hem de canıma kastetti. Şikayetçiyim" diye konuştu.

POLİS ŞÜPHELİYİ BENZER YÖNTEMLE YAKALADI

Şüphelinin peşine düşen polis, aynı e-ticaret sitesi üzerinden birden çok hesap açarak cep telefonu satışı için ilan verdi. Olaydan bir gün sonra bir kişi, bu ilanlardan biri için iletişime geçip, pazarlık yapmadan söz konusu cep telefonunu satın almak istediğini belirtti. Bunun üzerine polis, şüpheli olduğunu değerlendirdiği kişiyle buluşmak için randevulaştı. Şüpheli Ali Can Ç., dün sabah saatlerinde buluşma adresi olarak belirlenen merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi´ne geldi. Bölgede önlem alan polis, Ali Can Ç.'yi gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen Ali Can Ç.´nin sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Bu arada Ali Can Ç.´nin, daha önce de benzer yöntemle iki kişinin daha cep telefonunu çaldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Can Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

