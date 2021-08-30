Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan İbrahim Bölükbaşı oldu Kızıldağ Güreşler'inin ağası ise yine Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan İbrahim Bölükbaşı oldu Kızıldağ Güreşler'inin ağası ise yine Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü seçildi

İHA

Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan İbrahim Bölükbaşı oldu Kızıldağ Güreşler'inin ağası ise yine Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü seçildi

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl yapılan 536. Karakucak Güreşleri'nin Başpehlivanı İbrahim Bölükbaşı oldu.
Karaisalı’ya bağlı 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası’nda düzenlenen 536. Kızıldağ Karakucak Güreşleri ve şenlikleri Karaisalı Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Cumhur İttifakı belediyeleri olan Aladağ, Feke, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir belediyelerinin destekleriyle düzenlendi.
Güreşlerde 55’i başpehlivan olmak üzere 760 güreşçi mücadele etti. Başpehlivanlık final müsabakasında İbrahim Bölükbaş, Ali Rıza Kaya’yı mağlup ederek başpehlivan oldu. Başpehlivanlığı kazanan güreşçi İbrahim Bölükbaşı 15 bin TL para ödülünün Dr sahibi oldu.
537. Kızıldağ Karakucak Güreşlerinin ağası ise MHP Genel Başkanı Başdanışmanı ve Adana Büyükşehir Belediyesi bir önceki dönem başkanı Hüseyin Sözlü oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Tufanbeyli Belediye Başkanı Mustafa Ergü, Yumurtalık Belediye Balanı Türkeş Filik, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Karaisalılılar Derneği Başkanı Hasan Dönmez, Ak Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak, Mhp Karaisalı İlçe Başkanı A.Sezai Yılmaz, Karaisalı Ülkü Ocakları Başkanı Kenan Küçük, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Sarıçam Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kadir Gül, Güreş Adana İl Temsilcisi Veysel Alanoğlu, Türk Güreş Vakfı Adana Şubesi eski Başkanı İlyas Karabulut ve Karakucak Güreş Başpehlivanı Hüseyin Atlı tertip komitesinde yer aldılar.
Minklerde 5 kategoride, yıldızlarda 10 kategoride ve büyüklerde ise 9 kategoride yapılan güreşlerin teknik komitesinde ise şu isimler bulundu:

"Ramazan Karataş, İskender Var, Remiz Göçer, Murat Adıgüzel, M.Ali Durmaz, Hakkı Koca, Sadi Doğdu, Yusuf İnce, M. Ünsal, Mehmet Sırkıntı, Arif Yılmaz, Umut Kemal Uğur Ve Abdullah Kaçar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bilgili, “Tevazu, samimiyet ve gayretle millet için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Bilgili, “Tevazu, samimiyet ve gayretle millet ...
2 çocuğa maganda kurşunu
YEREL HABERLER 2 çocuğa maganda kurşunu
Kavgada iki çocuğu ağır yaraladı Adana’da iki grup arasında çıkan kavgada rastgele ateş ettiği öne sürülen zanlı iki çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu
YEREL HABERLER Kavgada iki çocuğu ağır yaraladı Adana’da iki grup ...
Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından Murat Sancak'tan açıklama
YEREL HABERLER Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından Murat ...
7 ülkeden 22 öğrenci Adana’ya geldi Adana Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi (AİESEC) ile Adana Bölgesel Rehberler Odası işbirliği ile yürütülen “Discover Adana - Adana'yı Keşfet” projesi ile 7 ülkeden 22 üniversite öğrencisi Adana’ya geldi
YEREL HABERLER 7 ülkeden 22 öğrenci Adana’ya geldi Adana Büyükşehir ...
Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yollarını ayırdı
Samet Aybaba istifa etti Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan Samet Aybaba görevinden istifa etti
YEREL HABERLER Samet Aybaba istifa etti Adana Demirspor'u Süper ...
(Son dakika) Adana Demirspor Samet Aybaba ile yolları ayırdı
YEREL HABERLER (Son dakika) Adana Demirspor Samet Aybaba ile yolları ...
Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: “Bugüne kadar 1 milyon 232 bin 756 kişiye aşı yapıldı”
YEREL HABERLER Adana İl Sağlık Müdürü Nacar: “Bugüne kadar 1 milyon ...
Seyhan Halk Pazarı hizmete girdi
YEREL HABERLER Seyhan Halk Pazarı hizmete girdi
'Beni polise sen şikayet ettin' diyerek 7 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER 'Beni polise sen şikayet ettin' diyerek 7 yerinden ...
Otobüslerde emniyet kemeri uygulaması
YEREL HABERLER Otobüslerde emniyet kemeri uygulaması
Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı Adana’da uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan şahıs, serbest kaldıktan sonra iki arkadaşıyla birlikte kendisini ihbar ettiğini iddia ettiği kişiyi bıçakladı
YEREL HABERLER Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı ...
TOMA orman yangınına müdahale etti Adana’da anızın yakılması sonucu çıkan orman yangını TOMA’nın da müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü
YEREL HABERLER TOMA orman yangınına müdahale etti Adana’da anızın ...
Kızıldağ Yaylası Ahmet Şafak ile coştu 536. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri kapsamında düzenlenen şenliklerin ilk gününde Latif Doğan sahne alırken, ikinci gün etkinlikte ise Ahmet Şafak bir konser verdi Sanatçı Ahmet Şafak: “Milletimizin bölünmez bütünlüğü yolunda var olan kararlılığımızdan dolayı çok mutluyum. Bu kararlı tutumumuzu Allah’ım var eylesin. Her şey çok daha güzel olacak”
YEREL HABERLER Kızıldağ Yaylası Ahmet Şafak ile coştu 536. ...
Adana Demirspor, Simon Deli´yi kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Simon Deli´yi kadrosuna kattı
Simon Deli Adana Demirspor’da
YEREL HABERLER Simon Deli Adana Demirspor’da
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İHA ve SİHA'larla ormanlarımızın takibi yapılıyor"
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İHA ve SİHA'larla ...
AK Parti Sözcüsü Çelik: Silahlı kuvvetlerine Afganistan'da ihtiyaç kalmadı
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Çelik: Silahlı kuvvetlerine ...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Taliban ile görüşeceğiz” “Taliban’ın Kabil Havaalanı’nın teknik olarak işletilmesi için yardım talebi değerlendiriliyor” “Türkiye'nin 1 tane mülteci alacak kapasitesi kalmamıştır”
YEREL HABERLER AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Taliban ile ...
Yok böyle kafe Adana'nın Kozan ilçesinde 30 santim genişliğindeki kapıdan girilebilen kafenin bütün aksesuarları geri dönüştürülen atık malzemelerden oluşuyor Bu kafeye çocuklar 18 yaş kuralından, kilolular da 30 santimlik kapıdan geçemediği için giremiyor Bu kafeye girmek için zayıflamak gerekiyor
YEREL HABERLER Yok böyle kafe Adana'nın Kozan ilçesinde 30 santim ...
Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere eğitim vermiş
YEREL HABERLER Kandil'den Suriye'ye geçen PKK'lılar, teröristlere ...
Halk ozanı aşıklar, saz ve sözleri ile vatan ve bayrak sevgisini anlattı 10. Geleneksel Aşık Kemali Anma Gecesi'ne halk ozanlarının sazları eşliğinde vatan, bayrak ve millet sevgisi temalı sözleri damga vurdu Geceye katılan Kozanlılar, aşıkları ayakta alkışladı
YEREL HABERLER Halk ozanı aşıklar, saz ve sözleri ile vatan ve ...
60 bin liralık borç yüzünden arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER 60 bin liralık borç yüzünden arkadaşını öldürdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.