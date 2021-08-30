Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde Başpehlivan İbrahim Bölükbaşı oldu Kızıldağ Güreşler'inin ağası ise yine Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü seçildi

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'nda bu yıl yapılan 536. Karakucak Güreşleri'nin Başpehlivanı İbrahim Bölükbaşı oldu.

Karaisalı’ya bağlı 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası’nda düzenlenen 536. Kızıldağ Karakucak Güreşleri ve şenlikleri Karaisalı Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Cumhur İttifakı belediyeleri olan Aladağ, Feke, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir belediyelerinin destekleriyle düzenlendi.

Güreşlerde 55’i başpehlivan olmak üzere 760 güreşçi mücadele etti. Başpehlivanlık final müsabakasında İbrahim Bölükbaş, Ali Rıza Kaya’yı mağlup ederek başpehlivan oldu. Başpehlivanlığı kazanan güreşçi İbrahim Bölükbaşı 15 bin TL para ödülünün Dr sahibi oldu.

537. Kızıldağ Karakucak Güreşlerinin ağası ise MHP Genel Başkanı Başdanışmanı ve Adana Büyükşehir Belediyesi bir önceki dönem başkanı Hüseyin Sözlü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Tufanbeyli Belediye Başkanı Mustafa Ergü, Yumurtalık Belediye Balanı Türkeş Filik, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, Karaisalılılar Derneği Başkanı Hasan Dönmez, Ak Parti Karaisalı İlçe Başkanı Osman Kurdak, Mhp Karaisalı İlçe Başkanı A.Sezai Yılmaz, Karaisalı Ülkü Ocakları Başkanı Kenan Küçük, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Sarıçam Belediyesi Spor İşleri Müdürü Kadir Gül, Güreş Adana İl Temsilcisi Veysel Alanoğlu, Türk Güreş Vakfı Adana Şubesi eski Başkanı İlyas Karabulut ve Karakucak Güreş Başpehlivanı Hüseyin Atlı tertip komitesinde yer aldılar.

Minklerde 5 kategoride, yıldızlarda 10 kategoride ve büyüklerde ise 9 kategoride yapılan güreşlerin teknik komitesinde ise şu isimler bulundu:



"Ramazan Karataş, İskender Var, Remiz Göçer, Murat Adıgüzel, M.Ali Durmaz, Hakkı Koca, Sadi Doğdu, Yusuf İnce, M. Ünsal, Mehmet Sırkıntı, Arif Yılmaz, Umut Kemal Uğur Ve Abdullah Kaçar."

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