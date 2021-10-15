Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 13 yaralı Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Adana’da iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Huzur Caddesi’nde seyir halindeki Ali Ördek (21) yönetimindeki 16 CTE 70 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Vahit Caddesi’nde ilerleyen Süleyman Vural (55) idaresindeki 33 AEZ 945 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araçta hurdaya döndü. Kazada sürücülerden Ali Ördek ve yanındaki 6 kişi ile diğer araçta bulunan sürücü Vural ve yanındaki 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ali Ördek ile ailesinin düğün için Şanlıurfa’dan Adana’ya geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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