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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Adelaide Ferriere konseri AKM'de

        Adelaide Ferriere konseri AKM'de

        Fransız vurmalı çalgılar sanatçısı Adelaide Ferriere 28 Şubat Cuma akşamı İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'yla birlikte AKM sahnesinde olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:58
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        Adelaide Ferriere konseri AKM'de
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        DenizBank’ın 20 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 28 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahne alacak. Fransız vurmalı çalgılar sanatçısı Adelaide Ferriere’nin solist olarak eşlik edeceği orkestrayı, Endonezyalı şef Adrian Prabava yönetecek.

        Ferriere’nin marimba performansı sergileyeceği gecede; Pablo de Sarasate'nin Carmen Fantezisi (Marimba düzenlemesi: Thibault Lepri), George Gershwin'in Mavi Rapsodisi (Marimba düzenlemesi: Adelaide Ferriere) ve Johannes Brahms'ın Fa Majör Üçüncü Senfonisi Opus 90 seslendirilecek.

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        #Adelaide Ferriere
        #AKM
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