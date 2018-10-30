Adelaide United - Sydney maç önü

Avustralya FFA Kupası Final heyecanı devam ediyor. Adelaide United, 30 Ekim 2018 Salı günü Sydney takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 11:30. Adelaide United son 1 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Sydney, geride kalan 1 maçta 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 401 kodlu maçı oynayanlar; Adelaide United galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.80, Sydney galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Adelaide United önceki hafta Sydney mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Sydney, Adelaide United karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında alan Adelaide United, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Sydney, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sydney 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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