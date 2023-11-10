Esenyurt'ta poşete konulup konteynerin yanına bırakılan bebek öldü İstanbul Esenyurt'ta annesinin bir market poşeti içerisinde sokağa attığı yeni doğmuş bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Korkunç olayda gözaltına alınan S.M.Ö ve birlikte yaşadığı annesi N.G, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 10.11.2023 - 13:03 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:12 facebook

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