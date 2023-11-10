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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!

        Esenyurt'ta poşete konulup konteynerin yanına bırakılan bebek öldü

        İstanbul Esenyurt'ta annesinin bir market poşeti içerisinde sokağa attığı yeni doğmuş bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Korkunç olayda gözaltına alınan S.M.Ö ve birlikte yaşadığı annesi N.G, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:03 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:12
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        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
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        Esenyurt'ta konteynerin yanına bırakılan poşetteki bebek, hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede dün konteynerin yanına bırakılan bir poşet içerisinde bebek gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

        Polisin yaptığı çalışmada, aynı mahallede ikamet eden S.M.Ö'nün bebeğini, annesi N.G. ile poşete koyup konteynerin yanına bıraktığı tespit edildi.

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        Gözaltına alınan S.M.Ö ve birlikte yaşadığı annesi N.G, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Fotoğraflar: DHA

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