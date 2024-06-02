Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Adele homofobik laf atan seyircisini azarladı - magazin haberleri

        Adele homofobik laf atan seyircisini azarladı

        Adele, Las Vegas'taki konseri esnasında homofobik laf atan seyircisini sert sözlerle susturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 16:46 Güncelleme: 02.06.2024 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Adele, Las Vegas'taki Caesars Palace'ta verdiği konserde bir seyircisini azarladı.

        36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 'Adele ile Hafta Sonları' adlı konser serisine katılan bir seyircinin "Onur Haftası berbat!" diye yaptığı homofobik çıkışının ardından LGBTİ+ topluluğunu savunan bir karşılık verdi.

        2

        "ÇENENİ KAPAT!"

        Adele sahneden, "Sen aptal mısın? Bu kadar saçmalama. Söyleyecek güzel bir şeyin yoksa çeneni kapat, tamam mı?" diye çıkıştı.

        Adele daha önce de LGBTİ+ topluluğuna desteğini birçok kez gösterdi.

        3

        Adele, 2016 yılında Orlando'daki eşcinsel gece kulübünde 49 kişinin ölümüne yol açan katliamı da anmıştı.

        4

        Öte yandan eski eşi Simon Konecki'den 11 yaşında Angelo adında bir oğlu olan Adele, geçen ay Las Vegas sahnesinde, bir çocuk daha istediğini ve bu sefer küçük bir kız çocuğu sahibi olmayı umduğunu açıklamıştı.

        Simon Konecki'den 2021'de boşanan Adele, basketbol menajeri Rich Paul ile 2023'te evlendi.

        #Adele
        #konser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'