Adele homofobik laf atan seyircisini azarladı

"ÇENENİ KAPAT!"

Adele sahneden, "Sen aptal mısın? Bu kadar saçmalama. Söyleyecek güzel bir şeyin yoksa çeneni kapat, tamam mı?" diye çıkıştı.

Adele daha önce de LGBTİ+ topluluğuna desteğini birçok kez gösterdi.