Adem Kılıççı ile fit&fight

Dünya şampiyonu milli boksör Adem Kılıççı, Maltepe’de açtığı Sportial Fitness ve Dövüş Akademisi'ne hayatına sporu katmak isteyen herkesi bekliyor!

Kılıççı, "Ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmek için Sportial’da herkesin ihtiyaçlarına göre çalışma programı ve paketler dizayn ettik. Savunma sporlarını seven, hem dış görünüşüne hem sağlığına önem veren erkekler için ise hem fitness hem dövüş sporunu yapabilecekleri “fit&fight” programlarını yarattık" diye konuştu.