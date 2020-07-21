Adile Naşit kimdir, ne zaman doğdu, nereli, Adile Naşit’in boyu kaç, burcu nedir, kaç kilo, mesleği nedir, hepimizin tonton annesi Adile Naşit evlendi mi, çocuğu var mı, ailesi kim, AdileNaşit Biyografisi, ne zaman vefat etti, Adile Naşit'in oynadığı filmler nelerdir, sergilediği bir tiyatro var mı, Adile Naşit hiç TV Programı yaptı mı, Adile Naşit’in hayatının bilinmeyen yönleri nelerdir? Merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Doğum Tarihi: 17.06.1930

Nereli: İstanbul

Ölüm Tarihi: 11.12.1987 57 (yaşında vefat etti)

Boyu Kaç: 1.49 cm

Kilosu:

Burcu: İkizler

Mesleği: Sinema ve Tiyatro Sanatçısı

Adile Naşit Biyografisi

Aile Hayatı:

Gerçek adı Adela Özcan olan Adile Naşit, 17 Haziran 1930 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi Tiyatro sanatçısı Amelya Özcan, babası Naşit Özcan'dır. Babası da Komedyen, Tiyatro Sanatçısı, Komik-i Şehir Naşit’in kurucusudur. Anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum’du. Abisi Selim Naşit Özcan'da bir tiyatro sanatçısıydı. Selim Naşit’in oğlu Necip Naşit Özcan'da Tiyatro Sanatçısıdır. Adile Naşit Sanat dolu bir ailede büyüdü. Dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi de zamanının meşhur kantocularından KüçükVerjin’di.

Eğitimi:

İlk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra okula devam edemedi. AdileNaşit 14 yaşındayken eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çünkü babası Naşit Özcan vefat etmiştir. Ona göre hayat artık eskisi gibi olmayacaktı. Her zaman babasıyla gülen Adile, o dönemlerde nasıl mutlu olacaktı. Babası gibi gülmek, güldürmek, eğlendirmek ve bütün duygularımıza tercüman olmak için Tiyatro Sanatçısı olmaya karar vermiştir.

Özel Hayatı:

Adile Naşit, kendisi gibi Tiyatro Sanatçısı arkadaşı Ziya Keskiner ile 1950 yılında evlenmiştir. Bu evliliğinden 1952 yılında ilk ve tek çocuğu, Ahmet Keskiner adında bir oğlu olmuştur. Oğlunun doğuştan kalbi delik olduğu için daha fazla dayanamayarak rahatsızlanmıştır. Ahmet’in bu rahatsızlığı ancak ilkokul ikinci sınıfta anlaşılmıştır. Tedavi için Amerika’ya gidilmesi gerekiyordu ve o zamanın parasıyla 100 bin lira gerekmekteydi. Adile ve Ziya çiftinin bu durumu karşılamaya yetecek maddi imkânı olmamıştır. Tiyatrocu arkadaşlarının desteğiyle, İstanbul Tiyatrolarının bir gecelik hasılatı aileye verilmiştir. Bu şekilde 20 bin lira toplanmış olup, kalan miktar gazetelerde başlatılan yardım kampanyasıyla bir araya getirilmiştir. Ahmet, Amerika’ya tedavi olmaya gitmiştir. Ameliyat başarılı geçmiş olmasına rağmen Ahmet komaya girmiştir ve bir daha uyanamamıştır. 16 Haziran 1966 yılında ebedi hayata uğurlanmıştır. Ahmet, Adile Naşit’in doğum gününden sadece bir gün önce vefat etmiştir. Bu haber AdileNaşit’e ulaştığında İzmir’deki bir oyununu sergileyecekti. Bu habere rağmen sahneye çıkmıştır. Adile Naşit içi kan ağlarken bütün salonu güldürmeyi başarmıştır. Bu olaydan sonra İstanbul’a uçakla dönmüştür. Bir daha ne uçak kullandı, nede doğum gününü kutladı. Adile Naşit kendisini tamamen çocuklara, tiyatroya ve sinemaya adadı.

Adile Naşit, 1982 yılında geçirdiği kalp krizinden dolayı eşi ZiyaKeskiner’i kaybetmiştir. Çok sevdiği, vefat eden oğlu Ahmet’in yanına gömülmüştür.

Aradan bir yıl geçtikten sonra 1983 yılında ikinci eşi Cemalİnce ile hayatını birleştirmiştir.

AdileNaşit bağırsak kanseri olmuştu. Kanserle savaşırken de mesleğini ve çocukları asla ihmal etmemiştir. Ancak bünyesi daha fazla dayanamadı ve 11 Aralık 1987’de hayata gözlerini yumdu. Eşi Ziya Keskiner ile oğlu Ahmet’in yanına gömülmüştür AdileNaşit yaşamın hakkını vermiş olup, her kalbe sevgiyle dokunmuştur.

Kariyeri:

İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu’na girmiştir. Adile Naşit, sinema dünyasında güldüren babasının yansıması olarak sahnelerde yer almıştır. HalidePişkin Tiyatro Grubu ile sahneye ilk kez ‘’Her şeyden biraz’’ oyuncularından biri olarak çıkmıştır. Enerjisi mükemmel olan Adile, babasının Gülen yüzü ile hafızalara kazınacağı aslında bu ilk gösterisiyle belli olmuştur.

O yıl içerisinde HalidePişkin’in grubuyla İstanbul’da turneye çıkmıştır. Daha sonra MuammerKaraca’nın tiyatrosuna girmiştir. 1948'den 1951 yılına kadar, komedi oyuncuları AzizBasmacı ve VahiÖz’le birlikte kurdukları toplulukta çalıştı. 1948 yılında, Lüküs Hayat filmiyle, sinema oyunculuğuna başladı. 1954 yılında MuammerKaraca tiyatrosuna dönmüş ve burada 6 sene kadar çalışmıştır.1961 yılında eşi ve kardeşiyle birlikte kurduğu tiyatro dağılınca 1963-1975 yılları arasında GazanferÖzcan-GönülÜlkü tiyatrosunda yer almıştır.1975 yılında en çok ağlatan Türk filmleri arasında yer alan Bizim Aile’de oynamıştır. Anneannesi ve annesi yetenekli ve başarılı kantocular olan AdileNaşit, müzikallerde de oynama fırsatı bulmuş ve oynamıştır. 1947’de sinemaya “Yara” isimli filmiyle giriş yapmıştır. İlk büyük çıkışını “Lüküs Hayat” isimli müzikalle yakalamıştır. Adile Naşit, 1970’lere kadar tiyatroya daha çok ağırlık vermiştir.

Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in filmlerinde rol almayı tercih etmiştir. Kemal Sunal ile beraber oynadıkları filmler ilgiyle izlenmektedir.

Filmleri:

Yara (1947)

Lüküs Hayat (1950)

Kahpe Kurşun (1957) Rebiş

Abbas Yolcu (1959) Madam

Vur Patlasın Çal Oynasın (1970)

Beyoğlu Güzeli (1971) Madam

Sev Kardeşim (1972) Mesude

Oh Olsun (1973) Ferit'in Annesi

Canım Kardeşim (1973) Öğretmen

Salak Milyoner (1974) Mesude

Aç Gözünü Mehmet (1974)

Gariban (1974) Hizmetçi Külyutmaz Mualla

Hasret (1974) Sakat kızın Annesi

Yüz Liraya Evlenilmez (1974) Behice Hala

Mavi Boncuk (1974) Mıstık'ın Annesi

Gece Kuşu Zehra (1975) Hacer

Minik Cadı (1975) Babaanne

Ah Nerede (1975) Huriye

Çapkın Hırsız (1975) Binnaz

Hanzo (1975) Şükriye

İşte Hayat (1975) Makbule

Delisin (1975) Didar

Bitirimler Sınıfı (1975) Zehra Anne

Şehvet Kurbanı Şevket (1975) Mahmure

Plaj Horozu (1975)

Haydi Gençlik Hop Hop (1975)

Pembe Panter (1975) Hafize

Sevgili Halam (1975) Sevgili Hala

Televizyon Çocuğu (1975) Hüsniye

Bizim Aile: Merhaba (1975) Melek

Hababam Sınıfı (1975) Hafize Ana

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975) Hafize Ana

Süt Kardeşler (1976) Melek

Ne Umduk Ne Bulduk (1976) Fatma

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976) Hafize Ana

İşte Hayat (1976) Makbule

Gel Barışalım (1976) Adile Turşucuoğlu

Ah Dede Vah Dede (1976)

Aile Şerefi (1976) Emine

Tosun Paşa (1976) Adile Hanım

Şabanoğlu Şaban (1977) Hala/Tavuk Teyze

Sakar Şakir (1977) Fatma

Gülen Gözler (1977) Nezaket

Hababam Sınıfı Tatilde (1977) Hafize Ana

Kibar Feyzo (1978) Sakine Ana

Sultan (1978) Ebe Hatice

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978) Hafize Ana

Neşeli Günler (1978) Saadet

Köşe Kapmaca (1979) Fazilet

Vah Başımıza Gelenler (1979) Fazilet Abla

Doktor (1979) Hatice

Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979) Sultan

Ne Olacak Şimdi (1979) Orhan'ın Annesi

İbişo (1980) Ağa

Renkli Dünya (1980) Fatma

Huzurum Kalmadı (1980) Adile

Beş Parasız Adam (1980)

Davaro (1981) Hamo

Gırgıriye (1981) Zekiye

Gırgıriyede Şenlik Var (1981) Zekiye

Şaka Yapma (1981) Adile

Bizim Sokak (1981) Cazgır Naciye

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) Hafize Ana

Şabancık (1981) Adile

Deliler Koğuşu (1981)

Talih Kuşu (1982) Adile Güney

Görgüsüzler (1982) Halime

Buyurun Cümbüşe (1982)

Adile Teyze (1982) Adile Teyze

Şıngırdak Şadiye (1982) Güllü

Şaşkın Ördek (1983) Meryem

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) Zekiye

Şabaniye (1984) Hatice

Namuslu (1984) Anne

Şaban Pabucu Yarım (1985) Adile

Satmışım Anasını (1985) Adile

Ağa Bacı (1986) Ağa Bacı

Kiralık Ev (1986) Hayriye

Hayroş (1986)

Yaygara (1986)

Kuzucuklarım (1986) Adile

Milyarder (1986) Boncuk Sultan

Aile Pansiyonu (1987) Saliha

TV Programı:

1980'li yıllarda Adile Naşit'in sunduğu “ Uykudan Önce ”, TRT'de yayınlanan, çok popüler olmuş çocuk programı.

sunduğu “ ”, yayınlanan, çok popüler olmuş çocuk programı. 1983 yılında yapılan “Kuruntu Ailesi” dizisinin ilk bölümlerinde yer almıştır

Ödüller: