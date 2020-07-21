Adile Naşit kimdir, ne zaman doğdu, nereli, Adile Naşit’in boyu kaç, burcu nedir, kaç kilo, mesleği nedir, hepimizin tonton annesi Adile Naşit evlendi mi, çocuğu var mı, ailesi kim, AdileNaşit Biyografisi, ne zaman vefat etti, Adile Naşit'in oynadığı filmler nelerdir, sergilediği bir tiyatro var mı, Adile Naşit hiç TV Programı yaptı mı, Adile Naşit’in hayatının bilinmeyen yönleri nelerdir? Merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
Doğum Tarihi: 17.06.1930
Nereli: İstanbul
Ölüm Tarihi: 11.12.1987 57 (yaşında vefat etti)
Boyu Kaç: 1.49 cm
Kilosu:
Burcu: İkizler
Mesleği: Sinema ve Tiyatro Sanatçısı
Adile Naşit Biyografisi
Aile Hayatı:
Gerçek adı Adela Özcan olan Adile Naşit, 17 Haziran 1930 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi Tiyatro sanatçısı Amelya Özcan, babası Naşit Özcan'dır. Babası da Komedyen, Tiyatro Sanatçısı, Komik-i Şehir Naşit’in kurucusudur. Anne tarafından Ermeni, baba tarafından Rum’du. Abisi Selim Naşit Özcan'da bir tiyatro sanatçısıydı. Selim Naşit’in oğlu Necip Naşit Özcan'da Tiyatro Sanatçısıdır. Adile Naşit Sanat dolu bir ailede büyüdü. Dedesi Kemani Yorgo Efendi, anneannesi de zamanının meşhur kantocularından KüçükVerjin’di.
Eğitimi:
İlk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra okula devam edemedi. AdileNaşit 14 yaşındayken eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Çünkü babası Naşit Özcan vefat etmiştir. Ona göre hayat artık eskisi gibi olmayacaktı. Her zaman babasıyla gülen Adile, o dönemlerde nasıl mutlu olacaktı. Babası gibi gülmek, güldürmek, eğlendirmek ve bütün duygularımıza tercüman olmak için Tiyatro Sanatçısı olmaya karar vermiştir.
Özel Hayatı:
Adile Naşit, kendisi gibi Tiyatro Sanatçısı arkadaşı Ziya Keskiner ile 1950 yılında evlenmiştir. Bu evliliğinden 1952 yılında ilk ve tek çocuğu, Ahmet Keskiner adında bir oğlu olmuştur. Oğlunun doğuştan kalbi delik olduğu için daha fazla dayanamayarak rahatsızlanmıştır. Ahmet’in bu rahatsızlığı ancak ilkokul ikinci sınıfta anlaşılmıştır. Tedavi için Amerika’ya gidilmesi gerekiyordu ve o zamanın parasıyla 100 bin lira gerekmekteydi. Adile ve Ziya çiftinin bu durumu karşılamaya yetecek maddi imkânı olmamıştır. Tiyatrocu arkadaşlarının desteğiyle, İstanbul Tiyatrolarının bir gecelik hasılatı aileye verilmiştir. Bu şekilde 20 bin lira toplanmış olup, kalan miktar gazetelerde başlatılan yardım kampanyasıyla bir araya getirilmiştir. Ahmet, Amerika’ya tedavi olmaya gitmiştir. Ameliyat başarılı geçmiş olmasına rağmen Ahmet komaya girmiştir ve bir daha uyanamamıştır. 16 Haziran 1966 yılında ebedi hayata uğurlanmıştır. Ahmet, Adile Naşit’in doğum gününden sadece bir gün önce vefat etmiştir. Bu haber AdileNaşit’e ulaştığında İzmir’deki bir oyununu sergileyecekti. Bu habere rağmen sahneye çıkmıştır. Adile Naşit içi kan ağlarken bütün salonu güldürmeyi başarmıştır. Bu olaydan sonra İstanbul’a uçakla dönmüştür. Bir daha ne uçak kullandı, nede doğum gününü kutladı. Adile Naşit kendisini tamamen çocuklara, tiyatroya ve sinemaya adadı.
Adile Naşit, 1982 yılında geçirdiği kalp krizinden dolayı eşi ZiyaKeskiner’i kaybetmiştir. Çok sevdiği, vefat eden oğlu Ahmet’in yanına gömülmüştür.
Aradan bir yıl geçtikten sonra 1983 yılında ikinci eşi Cemalİnce ile hayatını birleştirmiştir.
AdileNaşit bağırsak kanseri olmuştu. Kanserle savaşırken de mesleğini ve çocukları asla ihmal etmemiştir. Ancak bünyesi daha fazla dayanamadı ve 11 Aralık 1987’de hayata gözlerini yumdu. Eşi Ziya Keskiner ile oğlu Ahmet’in yanına gömülmüştür AdileNaşit yaşamın hakkını vermiş olup, her kalbe sevgiyle dokunmuştur.
Kariyeri:
İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu’na girmiştir. Adile Naşit, sinema dünyasında güldüren babasının yansıması olarak sahnelerde yer almıştır. HalidePişkin Tiyatro Grubu ile sahneye ilk kez ‘’Her şeyden biraz’’ oyuncularından biri olarak çıkmıştır. Enerjisi mükemmel olan Adile, babasının Gülen yüzü ile hafızalara kazınacağı aslında bu ilk gösterisiyle belli olmuştur.
O yıl içerisinde HalidePişkin’in grubuyla İstanbul’da turneye çıkmıştır. Daha sonra MuammerKaraca’nın tiyatrosuna girmiştir. 1948'den 1951 yılına kadar, komedi oyuncuları AzizBasmacı ve VahiÖz’le birlikte kurdukları toplulukta çalıştı. 1948 yılında, Lüküs Hayat filmiyle, sinema oyunculuğuna başladı. 1954 yılında MuammerKaraca tiyatrosuna dönmüş ve burada 6 sene kadar çalışmıştır.1961 yılında eşi ve kardeşiyle birlikte kurduğu tiyatro dağılınca 1963-1975 yılları arasında GazanferÖzcan-GönülÜlkü tiyatrosunda yer almıştır.1975 yılında en çok ağlatan Türk filmleri arasında yer alan Bizim Aile’de oynamıştır. Anneannesi ve annesi yetenekli ve başarılı kantocular olan AdileNaşit, müzikallerde de oynama fırsatı bulmuş ve oynamıştır. 1947’de sinemaya “Yara” isimli filmiyle giriş yapmıştır. İlk büyük çıkışını “Lüküs Hayat” isimli müzikalle yakalamıştır. Adile Naşit, 1970’lere kadar tiyatroya daha çok ağırlık vermiştir.
Daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet'in filmlerinde rol almayı tercih etmiştir. Kemal Sunal ile beraber oynadıkları filmler ilgiyle izlenmektedir.
Filmleri:
- Yara (1947)
- Lüküs Hayat (1950)
- Kahpe Kurşun (1957) Rebiş
- Abbas Yolcu (1959) Madam
- Vur Patlasın Çal Oynasın (1970)
- Beyoğlu Güzeli (1971) Madam
- Sev Kardeşim (1972) Mesude
- Oh Olsun (1973) Ferit'in Annesi
- Canım Kardeşim (1973) Öğretmen
- Salak Milyoner (1974) Mesude
- Aç Gözünü Mehmet (1974)
- Gariban (1974) Hizmetçi Külyutmaz Mualla
- Hasret (1974) Sakat kızın Annesi
- Yüz Liraya Evlenilmez (1974) Behice Hala
- Mavi Boncuk (1974) Mıstık'ın Annesi
- Gece Kuşu Zehra (1975) Hacer
- Minik Cadı (1975) Babaanne
- Ah Nerede (1975) Huriye
- Çapkın Hırsız (1975) Binnaz
- Hanzo (1975) Şükriye
- İşte Hayat (1975) Makbule
- Delisin (1975) Didar
- Bitirimler Sınıfı (1975) Zehra Anne
- Şehvet Kurbanı Şevket (1975) Mahmure
- Plaj Horozu (1975)
- Haydi Gençlik Hop Hop (1975)
- Pembe Panter (1975) Hafize
- Sevgili Halam (1975) Sevgili Hala
- Televizyon Çocuğu (1975) Hüsniye
- Bizim Aile: Merhaba (1975) Melek
- Hababam Sınıfı (1975) Hafize Ana
- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975) Hafize Ana
- Süt Kardeşler (1976) Melek
- Ne Umduk Ne Bulduk (1976) Fatma
- Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976) Hafize Ana
- İşte Hayat (1976) Makbule
- Gel Barışalım (1976) Adile Turşucuoğlu
- Ah Dede Vah Dede (1976)
- Aile Şerefi (1976) Emine
- Tosun Paşa (1976) Adile Hanım
- Şabanoğlu Şaban (1977) Hala/Tavuk Teyze
- Sakar Şakir (1977) Fatma
- Gülen Gözler (1977) Nezaket
- Hababam Sınıfı Tatilde (1977) Hafize Ana
- Kibar Feyzo (1978) Sakine Ana
- Sultan (1978) Ebe Hatice
- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (1978) Hafize Ana
- Neşeli Günler (1978) Saadet
- Köşe Kapmaca (1979) Fazilet
- Vah Başımıza Gelenler (1979) Fazilet Abla
- Doktor (1979) Hatice
- Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979) Sultan
- Ne Olacak Şimdi (1979) Orhan'ın Annesi
- İbişo (1980) Ağa
- Renkli Dünya (1980) Fatma
- Huzurum Kalmadı (1980) Adile
- Beş Parasız Adam (1980)
- Davaro (1981) Hamo
- Gırgıriye (1981) Zekiye
- Gırgıriyede Şenlik Var (1981) Zekiye
- Şaka Yapma (1981) Adile
- Bizim Sokak (1981) Cazgır Naciye
- Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) Hafize Ana
- Şabancık (1981) Adile
- Deliler Koğuşu (1981)
- Talih Kuşu (1982) Adile Güney
- Görgüsüzler (1982) Halime
- Buyurun Cümbüşe (1982)
- Adile Teyze (1982) Adile Teyze
- Şıngırdak Şadiye (1982) Güllü
- Şaşkın Ördek (1983) Meryem
- Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) Zekiye
- Şabaniye (1984) Hatice
- Namuslu (1984) Anne
- Şaban Pabucu Yarım (1985) Adile
- Satmışım Anasını (1985) Adile
- Ağa Bacı (1986) Ağa Bacı
- Kiralık Ev (1986) Hayriye
- Hayroş (1986)
- Yaygara (1986)
- Kuzucuklarım (1986) Adile
- Milyarder (1986) Boncuk Sultan
- Aile Pansiyonu (1987) Saliha
TV Programı:
- 1980'li yıllarda AdileNaşit'in sunduğu “UykudanÖnce”, TRT'de yayınlanan, çok popüler olmuş çocuk programı.
- 1983 yılında yapılan “Kuruntu Ailesi” dizisinin ilk bölümlerinde yer almıştır
Ödüller:
- 1976 yılındaki “İşte Hayat” filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
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