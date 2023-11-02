Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da

MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Çeşitli temas ve açılışlar için Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve yerel yöneticiler karşıladı. İlk olarak Adıyaman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Tekin, burada 6 Şubat depremi sonrası eğitim alanında yapılan çalışmalar ve planlamalar hakkında Vali Varol'dan bilgi aldı.